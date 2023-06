Macron peut-il stopper le déclassement  de notre armée?

La rubrique de Philippe SCHNEIDER

A grand renfort de publicité, voici le gouvernement qui lance au Parlement la nouvelle LPM (Loi de Programmation Militaire) qui doit aller jusqu’à 2030 voir plus pour certains projets. Il est prévu une légère augmentation du budget en vue d’atteindre les 2% du PIB d’ici 2030 (après 2027 !)… si tout va bien. A noter que cette amélioration ne tient pas compte de l’inflation et qu’elle suppose des recettes aléatoires. En fait, c’est insuffisant, c’est de la « poudre aux yeux », en somme du macronisme !

Il faut savoir, je l’ai déjà signalé mais il faut le répéter que notre armée subit depuis longtemps mais plus encore depuis 30 ans d’un déclassement accéléré. Elle a été la source des « ajustements » budgétaires. En fait, lorsque l’Etat avait besoin d’argent, il diminuait les dotations de la défense. Les résultats ne se sont pas faits attendre : la marine a perdu la moitié de ses navires, l’aviation les deux tiers de ses avions, l’armée de terre 80 % de ses chars de combat pour ne parler que de cela, la presque totalité des son artillerie, nous avons un retard abyssal sur les drones aériens, maritimes et terrestres, etc. Ajoutons qu’il n’y a plus de réserves de munitions et que le peu qui nous reste est donné à l’Ukraine ! Enfin nous manquons d’effectifs en activité et plus encore en réserve. A ce sujet, il faudrait en revoir le principe en donnant aux réservistes volontaires des avantages certains dans la vie civile (emplois, retraites,…)

L’annonce du pouvoir ne prévoit donc que de légèrement limiter les pertes subies, et encore : n’annonce-t-il pas, malgré cette augmentation, des diminutions ou des reports de commande (chars légers – qui doivent remplacer ceux donnés aux Ukrainiens – avions de transport militaire A 400 M, Rafales, frégates, porte-avions,…

Il est évident, comme nous l’avons dit depuis longtemps, que c’est un budget d’au moins 4 % du PIB qu’il faut consacrer à notre défense.

Il est essentiel que notre armée redevienne capable de défendre notre territoire national – y compris les terres d’outre mer – éventuellement seul même s’il faut bien évidemment cultiver nos alliances mais certainement revoir notre engagement dans l’OTAN : Alliance bien entendu mais pas d’intégration militaire. Sans oublier, bien sûr, notre dissuasion nucléaire.

Et bien entendu, abandonner l’utopie de la défense « européenne » dont personne ne veut, surtout pas les Allemands qui commencent déjà à nous laisser tomber pour le futur char « européen » (ils préfèrent réaliser seul le leur qu’ils vendront, eux qui ont gardé leurs chaînes de production contrairement à nous !). Il en sera de même pour l’avion de combat dit « européens » – mais sans les Italiens, les Suédois et les Anglais qui réalisent le leur – qui doit surtout permettre aux Allemands (avec Aibus) de « voler » les secrets de Dassault Il faut savoir que dans ce domaine, la France a une grande avance que Berlin nous envie. En fait, les Allemands, dans ce domaine, ont un grand retard sur la France, mais aussi sur les Anglais, les italiens, les Suédois.

En fait, comme dans tous les domaines, Macron et sa clique font du « cinéma » mais ne veulent absolument pas rendre à notre pays une défense efficace.

Pour reprendre un mot qu’il aime bien, je dirai que, dans ce domaine comme dans les autres (société, économie, affaires étrangères, justice, enseignement…), sa politique est « irresponsable ». Il parle de tout sans sérieux, se contredit continuellement. Il fait de la « communication », de la propagande aurait-on dit jadis. Il repend même le mot de « décivilisation » pensant faire plaisir à « la droite » tout en faisant tout pour l’accélérer. Car, enfin, qui détruit le plus notre civilisation française dans la continuité de ses prédécesseurs ? Condamne les meurtres, les attentats tout en défendant le meurtre des innocents (avortements, bientôt euthanasie…) ! Défend notre civilisation tout en disant qu’il n’y en a pas, comme la culture française ! Dit vouloir éduquer les personnes tout en favorisant, la rendant même obligatoire, les propagandes anti familiales, « LGBT+… » dans nos écoles, même primaires ! C’est détruire nos enfants ! Favorise toute la propagande anti française en finançant les associations crachant sur notre histoire, nous rendant mensongèrement coupables de multiples « crimes » souvent « inventés » ! Voir les actions du ministre de l’Education dite nationale !

C’est cela le « macronisme », mais c’est la république qui est anti française par nature, par système. Il faut en finir avec elle et rendre à la France un pouvoir qui soit Français, qui défende vraiment notre civilisation en la faisant progresser, sache préparer sa défense en toute indépendance. En somme une France royale.

Venez à nos côtés pour faire progresser cette idée de salut public afin de réconcilier les Français et faire renaître notre France avec son Roi.