EN FINIR AVEC LES « VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE »

Par Yves MOREL.

Cache pitoyable de la décrépitude de notre société et de son système politique, les « valeurs de la République » sont, par là même, un venin dont il convient de se purger.

Les valeurs de la République dont on nous rebat continuellement les oreilles sont devenues la référence dernière de la gauche et de la droite, particulièrement du PS, des Républicains et de Renaissance, amalgame des deux précités. Ces formations se rabattent sur elles dans la mesure où elles ont perdu leur clientèle électorale, leurs idéaux d’autrefois, ont vu (et tous nos compatriotes avec eux) leurs idées démenties et la mise en œuvre de leurs programmes respectifs échouer totalement, si bien qu’elles n’ont plus de raison d’exister et n’intéressent plus personne. L’invocation permanente et assommante des « valeurs de la République » résulte de la faillite et de la mort des idéaux et idéologies politiques, et de l’échec patent des projets de société et programmes politiques qu’ils ont inspirés.

Au temps où tous les partis de gouvernement se devaient de proclamer leur caractère républicain dans leur dénomination

Depuis la Convention, les Français ont la République chevillée à l’âme. Au XIXe siècle, le parti républicain gangrena tous les régimes monarchiques de notre pays (sauf le Premier Empire en raison de sa puissance politique, et parce que Napoléon avait restauré en France une paix intérieure et une stabilité dont elle avait été cruellement privée sous la Révolution et le Directoire) et constitua le ferment d’un prurit révolutionnaire constant qui finit par provoquer l’instauration définitive de la République en 1870. Une fois les républicains définitivement maîtres du pouvoir (janvier 1879), ils se scindèrent entre « opportunistes » gambettistes et ferrystes(conservateurs) et « radicaux ». Ces derniers finirent par former le Parti républicain radical et radical-socialiste en 1901, cependant que les opportunistes, devenus la composante essentielle de la droite du régime, se groupaient en diverses formations (Alliance républicaine démocratique, Fédération républicaine, Républicains progressistes, etc.). Aucune formation politique, y compris celles qui contestaient la démocratie et le parlementarisme, ne se dispensait d’intégrer l’adjectif « républicain(e) » à sa dénomination, à l’exception notable de quelques monarchistes obstinés, de catholiques affirmés et peu ou prou « ralliés » (de Mun, Jacques Piou), et des divers partis socialistes, fondus en 1905 dans la Section française de l’Internationale Ouvrière (SFIO). Ceux-là, sans renier la République, la mettaient entre parenthèses pour faire prévaloir un projet de société qui leur était propre, inspiré du catholicisme social pour les uns, du socialisme d’orientation marxiste pour les autres. Les adversaires déclarés de la République, comme l’Action française, jouissaient d’une aura intellectuelle et faisaient grand tapage mais se tenaient en dehors de toute compétition électorale et ne disposaient donc d’aucune force au Parlement ou ailleurs.

Le temps de l’oubli relatif de la référence expresse à la République

Socialistes, nationalistes et catholiques progressistes provoquèrent, au fil des décennies, un glissement du débat politique de la question constitutionnelle (censément réglée, puisque plus personne ou presque ne contestait la République et ne se trouvait en mesure de l’abolir ou, tout au moins, de la menacer sérieusement) vers celle du type de société en lequel on souhaitait vivre, et considéré comme le plus juste ou le plus efficace. Ce glissement sembla être devenu définitif après 1945. Répartis entre gauche et droite, l’une et l’autre in essentia républicaines et n’imaginant pas une seconde une alternative institutionnelle à la République, les Français s’opposaient ou se rejoignaient, suivant les moments, sur des projets de société articulés sur les questions économiques et les rapports entre les classes (ou entre les groupes socio-professionnels) et le rôle de l’État dans leur règlement, et se divisaient entre communistes, socialistes, radicaux, centristes et conservateurs libéraux, et non plus entre « républicains » (démocrates) et anti-démocrates (monarchistes maurrassiens et autres nationalistes anti-parlementaristes) ou révolutionnaires de type blanquiste ou anarchiste. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, la question de la forme du régime avait disparu du débat politique et, avec elle, les mots « République », « républicain » et ce qu’ils recouvraient de consensuel. L’usage de ces mots dans le discours politique était devenu rare et anodin, et aucun candidat, élu ou dirigeant ne les employait avec une volonté revendicative ou le désir d’affirmer ainsi une forte conviction.

Les formations de gauche ne les incluaient pas dans leur dénomination courante. On disait : « le parti radical », non « le parti républicain radical », « le parti communiste », non « le parti communiste français ». Et la SFIO puis le PS n’incluaient pas l’adjectif « républicain(e) » dans leur dénomination officielle. Les formations de droite les utilisaient pour masquer la vacuité de leur projet politique, leur absence de références intellectuelles, leur attachement aux institutions et le désir de montrer que l’on pouvait être républicain et démocrate sans être de gauche, ce qui n’allait pas nécessairement de soi dans un pays comme le nôtre, empreint d’idéal révolutionnaire.

Les « valeurs de la République », bouée de sauvetage des naufragés de la gauche et de la droite

Mais de nos jours, répétons-le, tous les idéaux, toutes les idéologies, tous les projets politiques et de société se sont fracassés contre la dure réalité qu’on ne modèle pas comme de la glaise, qu’on ne rebâtit pas sur des idées. Ayant perdu tout crédit, les partis se raccrochent à ces fameuses « valeurs de la République » comme à une bouée de sauvetage, comme à la dernière planche d’un bateau naufragé. Les socialistes ne parlent plus depuis longtemps de socialisme, ou de « changer la vie ». La République est devenue leur seule référence, ils n’ont qu’elle et ses « valeurs » à la bouche, et leur parti devrait s’appeler « parti républicain ». Toute notre classe politique ne jure donc plus que par les « valeurs de la République ». D’ailleurs, en son temps, Manuel Valls proposa le changement de nom de son parti. Les adhérents du PS refusèrent ; beaucoup d’entre eux étaient inhibés par un scrupule, où la crainte superstitieuse le disputait à la mauvaise conscience et à la nostalgie, qui les empêchait de jeter aux orties, avec l’adjectif « socialiste », un idéal et un projet de société auxquels ils avaient renoncé depuis longtemps. On songe au mot d’un politologue disant que le parti radical des années 1950 n’était plus qu’un vieux parti frileux et petit-bourgeois qui, « en souvenir d’une folle jeunesse, s’appelle encore radical-socialiste ». Le même jugement pourrait s’appliquer, mutatis mutandis, aux adhérents du PS tenant, au mépris de la réalité, à qualifier leur parti de « socialiste ».

Conséquence : les partis de droite n’ont plus le droit moral de s’intituler officiellement « républicains »

La droite, elle, parce qu’elle était traditionnellement dépourvue de références idéologiques, de culture de parti et d’esprit militant, et du fait de son absence de projet de société, inclinait davantage à changer de nom lorsque les circonstances l’y invitaient. De plus, l’introduction de l’adjectif « républicain(e) » dans ses dénominations présentait deux avantages : elle montrait son attachement aux institutions démocratiques de la France contemporaine, elle permettait de la distinguer des socialistes et autres partis de gauche en la présentant comme le groupement des républicains purs, sans idéologie, celle-ci pouvant se révéler funeste. Ainsi, sous la Ve République, les héritiers de la droite parlementaire classique se regroupèrent sous l’appellation de Républicains indépendants (RI). Leurs successeurs sont moins heureux. Mais la récupération ostentatoire de la référence à la République et à ses inestimables « valeurs » (évitons d’employer l’expression peu laïque « sacro-saintes ») par les socialistes et toute la gauche a rendu très difficile pour eux la possibilité d’insérer les mots « République » et « républicaine(e) » dans leur dénomination. Le cas de leur principale formation actuelle est significatif à cet égard. En mai 1977, les Républicains indépendants décidaient de se constituer en Parti républicain sans que nul n’y vit le moindre inconvénient. Pendant vingt ans (de mai 1977 à juin 1997, date à laquelle ce parti décida de s’appeler Démocratie libérale, laquelle devait se fondre dans l’UMP en 2002), on parla du Parti républicain et de ses parlementaires – les députés et sénateurs républicains – sans que nul n’y trouvât à redire. Il n’en alla pas de même lorsque, en 2015, l’UMP décida de prendre le nom de Les Républicains. Cette décision provoqua, à gauche, un tonnerre de protestations indignées. Le PS tenta d’empêcher, par voie de justice, l’adoption officielle de cette appellation, invoquant l’appropriation abusive par la droite de ce qu’elle appelait un « patrimoine commun », et affirmant que ce nouveau nom sous-entendait, fort indûment, que les adhérents de ce parti conservateur étaient les seuls vrais républicains, ou étaient plus républicains que leurs adversaires de gauche… lesquels avaient pris l’habitude, depuis déjà plus d’une quinzaine d’années, de se réclamer de leurs fameuses « valeurs de la République », et non plus du socialisme, auquel plus personne ne croyait.

Les socialistes ne parvinrent pas à interdire cette appellation de Les Républicains. Ils eurent cependant la consolation de faire en sorte, grâce à leurs relais dans les médias, que le parti de la droite constitutionnelle fût désigné par l’expression de « parti Les Républicains » (et non par leur simple dénomination de Les Républicains), et que leurs représentants au Parlement fussent appelés « députés LR » et « sénateurs LR » et non pas « Républicains ».

Les « valeurs de la République », caution morale de la décadence

L’expression, les « valeurs de la République » est le paravent de la vacuité intellectuelle, morale et politique de la gauche et de toute la classe politique. On se demande d’ailleurs ce que recouvre cette expression continûment assénée. Assurément, elle repose sur la devise républicaine Liberté-Égalité-Fraternité, dont on connaît la vanité. Ajoutons que tous les pays occidentaux se réclament de la liberté, de l’égalité et de la fraternité sans être nécessairement républicains, sans avoir connu l’équivalent de notre Révolution, sans rien nous devoir, et en entendant ces mots d’une façon différente de la nôtre. Il est vrai que nos vaillants républicains, socialistes et autres se sont trouvés une autre valeur cardinale : la laïcité. Mauvaise pioche : la laïcité, quand elle n’est pas le pur et simple alibi de l’offensive anti-chrétienne, est une notion juridique qui ne fonde en rien une civilisation. Mais nos gens de gauche ne sont jamais à court d’imagination. Depuis trois bonnes décennies, ils ont élargi le champ des « valeurs de leur République ». Ainsi, de nos jours, nos hommes et femmes politiques de tous bords estiment que les « valeurs de la République » imposent la reconnaissance du droit constitutionnel et illimité à l’interruption volontaire de grossesse, du mariage homosexuel, de la procréation médicale assistée (PMA, en attendant celle de la gestation pour autrui, GPA), de la plus large tolérance en matière d’immigration et, par ailleurs, légitiment une propagande aussi matraqueuse qu’insidieuse, diffusée par les médias, l’enseignement d’État et l’intelligentsia, destinée à étayer un conformisme intellectuel et moral totalitaire à base d’une conception sommaire, spécieuse et perverse des droits de l’homme, et impliquant la persécution des rebelles à l’orthodoxie instituée de ce fait. Bref, les « valeurs républicaines » sont celles du gauchisme le plus débridé et de la décadence de notre civilisation. ■

Yves Morel a publié La névrose française. Essai sur les causes de l’éternel malaise politique de notre nation, Dualpha,éd. 2022, et aussi La fatale perversion du système scolaire français, Via Romana, 2011.

