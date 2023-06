Les fossoyeurs de la France

Un cri dans le désert ?

Par Jean Claude Antakli

Nous avons voulu publier ce cri d’alarme qui illustre à notre avis la révolte et le désespoir de ceux qui incarnent le pays réel et qui subissent de plein fouet la dégénérescence de nos institutions, l’abandon de nos racines les plus profondes la trahison des élites et le déclassement des Français d’en bas. (Ndlr)

Il y a six ans jour pour jour, un ami canadien me parlait de cet article que j’avais publié sur Facebook et qui rappelle exactement ce qui vient de se passer en ce jeudi 8 juin à Annecy avec le massacre d’enfants innocents par un Syrien, prétendu chrétien, qui affichait d’une façon étrange sa croix, et qui n’est hélas qu’un pur produit du Jihad, lui qui a séjourné longuement en Turquie, où il a rencontré sa future femme suédoise, dont on ne connait pas grand-chose. Quoiqu’il en soit, et quelles que soient ses motivations cet homme mérite la perpétuité, et non les éternelles indignations qui sont stériles, qui prouvent une fois de plus la faiblesse de notre démocratie, la lenteur administrative, et la lâcheté de nos dirigeants à commencer par le Président, où à cause et grâce à lui, on ne fait que constater l’impuissance de l’État, avec l’éternel argumentaire de manque de moyens, avec aussi la complicité des juges qui ferment les yeux sur des multirécidivistes, qui violent, qui tuent, et qui eux, n’ont jamais peur de passer à l’acte! A quoi assistons-nous ces derniers temps si ce n’est à une justice à géométrie variable, avec leurs deux poids et deux mesures, car sinon comment expliquer la fermeté de la sentence dès lors qu’ il s’agit des violences exercées sur le jeune neveu de la Première Dame de France où les coupables écopent à juste titre 12 à 15 mois de prison ferme, alors qu’un certain Rugbyman (Mr Haouas) de l’équipe nationale vient de tabasser sa femme pour une misérable cigarette, voit sa peine absoute avec une rapidité déconcertante, grâce à sa femme devenue soudain indulgente, conciliante, pour s’éviter sans doute d’être égorgée par ce même mari, qui a dû murmurer à ses oreilles une menace explicite au cas où elle cesserait précisément d’être conciliante!… C’est étrange combien nos juges paraissent sous l’emprise du politiquement correcte de quelques minorités influentes, qui font la pluie et le beau temps et contribuent à l’image d’une politique destructrice, » du en même temps « d’un Président qui n’a jamais eu d’enfants, qui ne sait faire que gagner du temps, leurrant ses compatriotes avec des discours lénifiants qui résonnent faux , qui ne résolvent jamais les racines du mal, celui d’une émigration massive qui n’a plus rien à voir avec le droit d’asile tant elle a été dévoyée, et d’une absence cruelle d’Hommes d’États soucieux de la sécurité, de la liberté, et de la souveraineté de leur Nation… Aux familles de tous ces enfants meurtris, sauvagement mutilés par un syrien, (« prétendu chrétien »), une première dans les annales des relations entre nos deux pays, je demande pardon aux enfants, à leurs parents, je rappelle à cette occasion la déclaration de l’ancien chef du Service de Renseignement de Sécurité à la DGSE Mr Alain Chouet, lors d’une importante conférence à Nice, dans laquelle il reconnaissait lui-même combien les Services de Renseignements syriens avant la guerre avaient contribué activement avec leurs propres services pour l’aider à enrayer le terrorisme en France, et de conclure combien il regrettait notre politique étrangère désastreuse envers la Syrie qui avait largement contribué au sauvetage de centaines et de centaines de citoyens, qui auraient pu être victimes d’attentats au Métro et dans tout l’Hexagone!… Quelle désolation de constater hier comme aujourd’hui comment la politique de l’Ordre Mondial a été orchestrée par les États-Unis d’Amérique plongeant la France et toute l’Europe dans un sinistre chaos avec son cortège de crimes, de terrorismes, et de perversions où Wokisme, un mot qui fait vomir, suivi du drapeau arc en ciel porté comme un étendard par Gregory Doucet Maire de Lyon, qui le préfère au bleu, blanc, rouge, symbole du plus beau pays du monde, emboité par Mme Hidalgo, avec sa nouvelle mascotte, des barbecues inclusifs à l’image d’une gauche bien-pensante qui va de BHL à Attali en passant par Fabius et ses paroles légendaires, en parlant du groupe djihadiste al Nosra , « ils font du bon boulot en Syrie ! » Pourrait-il en ce 8 juin réitérer ces mêmes paroles à Annecy en particulier et en France en général à propos de ce syrien endoctriné en Turquie qui vient de massacrer des enfants innocents ? L’idéologie gauchiste qui devrait se préoccuper plutôt de la sécurité des citoyens, au lieu d’utiliser son énergie et les subventions de l’État en remettant en cause nos fêtes religieuses, jusqu’à supprimer toute trace de ce qui reste comme monuments religieux, et peut-être demain celui des monuments aux morts pour la France ! Avec de telles conceptions idéologiques, le radicalisme, le terrorisme, le communautarisme, ont de très beaux jours devant eux, ils portent déjà les stigmates précurseurs d’une guerre civile qui ne dit pas son nom, qu’on peut résumer en 3 mots : lâcheté, corruption, orgueil, cocktail explosif que le Liban a connu, vécu, et subit. En Août 2005 j’avais déjà alerté Dominique de Villepin Premier Ministre de Jacques Chirac, dans une lettre ouverte lui faisant part de mon inquiétude quant à la (Libanisation de la société française) et du danger qui pesait sur la tête de chacun de nos petits enfants… Depuis 18 ans se sont écoulés, en guise de réponse politique, médiatique, sociale, on a eu une avalanche d’indignations, de discours pathétiques, et de paroles hasardeuses suivies d’un silence assourdissant, mortifère, jusqu’à ce jour du 8 juin où ce sont des bébés, des enfants qui payent un lourd tribut, et comme d’habitude les assassins seront assistés, protégés, défendus par une Europe prostituée au service de technocrates payés comme des princes, qui n’ont de compte à rendre à personne, tant leur immunité est assurée au même titre que leur retraite dorée! Braves gens dormez tranquilles. La Guerre en ‘Ukraine est notre priorité. La mort à proximité est d’une telle banalité ! Qu’il ne faut plus s’offusquer, mais seulement s’indigner. Et même oublier, pardonner, justifier. En attendant les prochaines victimes, d’un scénario qui se poursuit depuis 20 ans ! L’histoire d’hier se répète aujourd’hui, le Nazisme d’hier a revêtu sa nouvelle robe, l’ abaya, après celle du voile islamique et de la Burka, toute une panoplie vestimentaire qui orne notre modernité, qui réjouit les fanatiques islamiques et idéologiques de tous bords, car hélas les guerres continueront à faire leurs ravages, tant qu’on n’aura pas compris que le mal dans le monde celui de la corruption, et de la domination, constituent les deux mamelles qui nourrissent les démons, ces anges déchus, ces hommes qui leurs sont asservis parce qu’ils ont tourné le dos à Dieu, celui de la civilisation de l’amour, de la justice et de la paix…JCA

https://www.facebook.com/antakli.claude/posts/pfbid0DDHaDoKesN2tungJhxXUus7taT4qFiVV45F2LnJACdu6e2q82WNVMikMvTPA8Q6Ll