L’invité de Yan­nick Urrien : mer­cre­di 27 octobre 2021 à 7h10 (redif­fu­sion à 9h10) sur Kernews

Il y a une guerre sou­ter­raine qui fait beau­coup de dégâts, mais dont on parle peu : c’est la guerre des langues. La langue fran­çaise est l’une des plus puis­santes dans le monde, car c’est la deuxième la plus apprise après l’anglais. Cette force du fran­çais repré­sente une puis­sance éco­no­mique pour le monde fran­co­phone, mais aus­si un attri­but de sou­ve­rai­ne­té et d’indépendance pour les pays fran­co­phones. Pour la France, c’est évi­dem­ment un sym­bole de puis­sance sur le plan cultu­rel, diplo­ma­tique, poli­tique et économique.

La suite ici