Frexit : la seule solution

par Charles Saint-Prot, directeur général de l’Observatoire d’études géopolitiques. Dernier ouvrage : Plaidoyer pour le nationalisme (éd. de Flore)

Lors de la récente crise de l’agriculture, tout le monde a répété à satiété qu’il « faut faire des pressions sur Bruxelles » et qu’il convient que l’Union européenne « change de logiciel ». C’est une blague dans la mesure où l’Union s’est construite selon une idéologie ultra-libérale, libre-échangiste et anti-nationale.

Il n’est pas question pour elle d’y renoncer et de renier le rêve de l’agent américain Jean Monet, de Robert Schuman, de Jacques Delors, de Paul-Henri Spaak et les autres. Un ramassis de collaborateurs zélés et de lâches comme François Mitterrand, anti-gaulliste obsessionnel, qui se couchait systématiquement devant les puissants (Allemagne, États-Unis) ou Chirac qui a grugé tout le monde ; il faudra d’ailleurs qu’on nous explique comment ce prétendu ami des agriculteurs a fait pour que nous perdions des millions de paysans en quarante ans

Plus de 9O% des mesures de Bruxelles sont applicables en droit interne en France depuis l’arrêt Nicolo du Conseil d’État d’octobre 1989, lequel reconnaît pleinement la supériorité du droit international sur le droit national. En outre, le Conseil d’État se déclare compétent pour contrôler la compatibilité entre les traités internationaux et les lois françaises, même postérieures. Plus d’un Français sur trois pense que les normes étouffent notre pays qui est d’ailleurs l’un des rares à les respecter. Il est clair que notre peuple, notamment ce qui reste d’agriculteurs (environ 480 000), les pêcheurs, les chauffeurs de taxi, les camionneurs… n’est pas européiste. Mais qu’importe au régime qui considère que les Français qui sont contre lui sont des sans-dents. On voit bien la filiation avec Jean-Jacques Rousseau (« on les force à être libres »).

En réalité, il n’y a qu’un moyen pour recouvrer notre liberté : la sortie de l’Union européenne, le Frexit.

Oui il faut faire comme les Britanniques et quitter l’Union dans intérêt de notre Peuple et de la nation. Mais nous savons que c’est quasiment impossible avec ce régime qui gouverne mal et défend bien, dont le président rêve de surcroît de remplacer Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne. Raison de plus pour changer de régime !