Jactance et vanité pour beaucoup d’incompétence

Ina Phisinov – 31 janvier 2024

« Une conscience gonflée par l’orgueil est toujours égocentrique et uniquement sensible à elle-même. Elle est incapable d’apprendre du passé, de comprendre les événements actuels et d’en tirer les leçons pour l’avenir. Elle est hypnotisée par elle-même, et il est impossible de discuter avec elle. Elle court inévitablement à sa perte », Carl Gustav Jung.

Une heure et demie de bavardage pour… du vent ! Désmicardiser, débureaucratiser, déverrouiller la France ; renforcer le système de santé, doubler la présence policière, inscrire la souveraineté alimentaire dans la loi ; croire en l’UE pour l’industrie, la solidarité et plus ; etc.

Quand un Premier ministre est capable de dire que « l’identité même de ce gouvernement, c’est de reconquérir notre souveraineté française et européenne » c’est que le sens des mots lui échappe ! Sa « feuille de route et les priorités du Gouvernement » ne peuvent, alors, qu’être un savant mélange de langue de bois, de enmêmetemps et de bêtise crasse. Qu’est-ce que la souveraineté pour lui ? En parlant ainsi, il indique clairement que la France n’est pas souveraine…

Faisons un brin d’étymologie, c’est toujours utile. « Souveraineté » vient de souverain, jusque-là tout va bien, qui vient du bas-latin « superanus », qui vient du latin « super », qui signifie sur, au-dessus. Comment donc alors placer deux entités au-dessus entre elles, d’autant quand l’une des deux a donné à l’autre un mandat pour agir à sa place ?!?? Il ne peut donc qu’y avoir un rapport de hiérarchie entre les deux, de fait dès lors que l’on œuvre à la souveraineté de l’UE il est parfaitement inepte d’évoquer une souveraineté française concomitante. Une fois encore l’impéritie de nos dirigeants politiques se montre dans toute sa splendeur.

Le Premier ministre a sous les yeux une foule d’agriculteurs en détresse et en colère auxquels il propose de « passer plus de temps dans leurs champs », les assurant de son soutien face à l’UE… eh oui, celui qui l’a fait ministre puis premier d’entre eux, rencontre Ursula en ce moment-même pour lui dire que « c’est pas bien de vouloir signer avec le Mercosur pour acheter de l’huile, des épices, des produits de la pêche et autres alcools », comme s’il découvrait à l’instant les tractations entre l’UE et l’Amérique latine… Prendre les Français pour des imbéciles est une pratique menée avec beaucoup d’application par la macronie. Elle n’est pas la première à le faire, certes, mais avec elle le procédé est devenu un art !

Il est vrai que la situation est telle qu’agir avec efficacité pour le bien, pour l’intérêt, pour le bien commun des Français et du pays n’est pas aisé. Mais les effets d’annonce et les longs discours ne suffisent plus. Il semble que les tracteurs des paysans, toujours plus nombreux, prennent le chemin de la capitale… les citernes de lisier, les bennes de fumier, les remorques de bottes de paille se rapprochent du gouvernement qui, notons-le, prend peur. La preuve ? Des chars stationnent aux abords de Paris pour en interdire l’entrée à ceux qui nous permettent de manger.

Une nouvelle fois, l’État montre sa volonté de réprimer les Français. À Romans-sur-Isère déjà les compagnies de CRS étaient tournées contre les Français en colère, protégeant l’entrée de la cité de la Monnaie… Pauvre France, où vas-tu ? Chère France, qu’ont-ils fait de toi tous ces oligarques européo-mondialistes ? Douce France, comment t’aider à redevenir celle que tu étais avant l’arrivée des progressistes destructeurs mangeurs de graines ?

L’important n’est pas de te désmicardiser, débureaucratiser, déverrouiller la France, l’essentiel est de redevenir la France souveraine, forte de son passé, riche de ses traditions, s’appuyant sur ses lois propres non soumises à une autorité supérieure bruxelloise, fière de sa culture, de ses hommes, de son architecture, de ses créations, de ses idées… mais pour cela, le régime actuel n’est pas le bon… !