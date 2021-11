Par Ludo­vic Lavau­celle (repris sur LSDJ)

Il y a 100 ans, 20 000 per­sonnes défi­laient sur la Fifth Ave­nue de New York pour pro­tes­ter contre une des plus impor­tantes mesures d’ingénierie sociale jamais mises en place : la « pro­hi­bi­tion ». Les mani­fes­tants arbo­raient des pan­cartes mon­trant une image de « la Cène » de Léo­nard de Vin­ci avec le com­men­taire : « On y ser­vait du vin ! » – ou encore une cita­tion d’Abraham Lin­coln : « La tyran­nie au nom du Bien est la pire de toutes les tyran­nies. » La jus­ti­fi­ca­tion d’une telle mesure sem­blait impa­rable : l’alcool était un poi­son et encou­ra­geait le crime. L’État « oubliait » que c’était aus­si un pro­duit pro­fon­dé­ment ancré dans la culture des socié­tés occidentales.



L’épidémie qui sévit depuis presque 2 ans a conduit à des ini­tia­tives d’ingénierie sociale qui dépassent l’expérience amé­ri­caine de la « pro­hi­bi­tion ». Dans une majo­ri­té de pays, la réponse a été de fer­mer des écoles, impo­ser le port du masque, arrê­ter des pans entiers de l’économie. Tout cela au nom de la « san­té publique ». Dès le début de la crise sani­taire, un (gros) vil­lage viking a choi­si une autre stra­té­gie. En Suède, nous rap­pelle Johan Ander­berg pour UnHerd (voir en lien ci-des­sous), les gens ont pu conti­nuer à cir­cu­ler sans masque et tra­vailler normalement.



Les grands médias ont hur­lé en meute pour dénon­cer ces réfrac­taires au nou­vel ordre sani­taire glo­bal. « Un désastre » selon le Time Maga­zine. « Une folie mor­ti­fère » titrait le Guar­dian. La Repub­bli­ca concluait que ce pays nor­dique avait com­mis une « grave erreur ». Le choix sué­dois – faire des recom­man­da­tions plu­tôt qu’imposer – ne pou­vait conduire qu’à plus de morts. Les autres pays avaient fait le choix cou­ra­geux de mettre entre paren­thèses la liber­té pour « sau­ver des vies ». De nom­breux épi­dé­mio­lo­gistes et jour­na­listes sué­dois se sont joints à ce concert de condam­na­tions. Des cher­cheurs uni­ver­si­taires ont pré­dit alors, sur la base de pro­jec­tions mathé­ma­tiques, que plus de 96 000 Sué­dois allaient périr avant l’été 2020… Cette crainte n’était pas dérai­son­nable car la Suède avait un taux de mor­ta­li­té attri­bué au Covid supé­rieur à la moyenne mon­diale au prin­temps 2020.



Mais l’épidémie ne s’est pas éteinte après la pre­mière vague… Peu à peu, les pays qui ont fait le choix de confi­ner leurs popu­la­tions, d’interdire l’accès aux parcs y com­pris avec l’aide de drones, ont vu leur taux de décès dépas­ser celui de la Suède. Selon Euro­stat, le taux de mor­ta­li­té de la Suède en 2020 la met­tait seule­ment à la 21ème place sur 31 pays euro­péens. Si la Suède était un État amé­ri­cain, ce même indice l’aurait mis à la 43ème posi­tion sur 50. Étran­ge­ment, ce résul­tat objec­tif est absent des émis­sions et articles qui alertent tous les jours sur les dan­gers de nou­velles vagues épidémiques…



Le Wall Street Jour­nal a récem­ment publié un repor­tage sur le Por­tu­gal comme un exemple pour vivre avec le virus. Ce pays impose un pas­se­port vac­ci­nal et le port du masque pour tous les évé­ne­ments publics. Rien sur la Suède, qui suit une stra­té­gie oppo­sée avec un taux de décès plus faible que le Por­tu­gal ! Quant à la Flo­ride, qui a sui­vi le modèle sué­dois, de vives cri­tiques ont assailli son gou­ver­neur répu­bli­cain De San­tis : « Il mène son État à la morgue ! » selon le maga­zine The New Repu­blic. Les grandes chaînes de télé­vi­sion s’offusquaient, avec la can­deur des ligues de ver­tu de 1920, de voir les gens se pro­me­ner sur les plages… À l’inverse, le gou­ver­neur démo­crate de New York, Andrew Cuo­mo, s’est vu offrir un contrat juteux pour son livre « Leçons tirées de la ges­tion de l’épidémie du Covid ». Les chiffres sont les sui­vants : 0,29% des habi­tants de son État sont morts de la mala­die à ce jour contre 0,27% en Flo­ride (qui compte pour­tant une forte pro­por­tion de retrai­tés). Là encore, silence…



L’omerta média­tique peut se com­prendre. Com­ment jus­ti­fier des mesures radi­cales pour des résul­tats si dis­cu­tables ? Sans comp­ter les consé­quences à plus long-terme sur la san­té men­tale et l’éducation…

L’échec de la « pro­hi­bi­tion » donne quelques indices. Ce n’est pas que l’argument de la liber­té ait pré­va­lu, ni que l’alcool soit deve­nu moins nocif. La ten­ta­tive a échoué parce que les gou­ver­nants de l’époque ont sous-esti­mé la com­plexi­té d’une socié­té humaine. Cent ans plus tard, les mêmes erreurs se répètent : fer­mer les écoles n’empêche pas les enfants de se voir ailleurs. Confi­ner une ville n’empêche pas ses habi­tants de par­tir ailleurs et pro­pa­ger le virus… Comme les poli­ti­ciens de 1921 qui se fai­saient prendre en train de boire de l’alcool lors de dîners clan­des­tins, nombre de ceux de 2021 ont pié­ti­né les règles qu’ils pré­ten­daient impo­ser. Com­ment alors exi­ger de la dis­ci­pline à leurs électeurs ?



Contrô­ler la vie des gens n’est pas chose aisée – heu­reu­se­ment. Les démo­cra­ties d’aujourd’hui apprennent ce que les dic­ta­teurs ont tous connu. Mais la pres­sion actuelle est accen­tuée par la glo­ba­li­sa­tion. On imite les méthodes d’un régime tota­li­taire deve­nu un poids lourd éco­no­mique, la Chine. On cherche à inféo­der la presse et les réseaux sociaux. L’appétit du Lévia­than est déci­dé­ment insatiable…

Pour aller plus loin :

