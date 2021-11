Par Louis-Joseph Delanglade*

« Si tous ces gen­tils migrants rentrent au pays, ce sera une bonne leçon pour tout le monde. »

On les a vus bien équi­pés et fai­sant preuve d’une grande agres­si­vi­té. Pour­tant, sous pré­texte qu’ils ont été mani­pu­lés et ins­tru­men­ta­li­sés par le pou­voir bié­lo­russe, la presse bien-pen­sante sou­ligne que ces mil­liers de migrants mas­sés à la fron­tière polo­naise ne consti­tuent en rien le dan­ger dénon­cé par cer­tains. On croit com­prendre qu’ils consti­tue­raient une sorte d’erreur migra­toire, erreur que l’Union euro­péenne bien sou­dée devrait résoudre par « des mesures pour que cesse cette opé­ra­tion hon­teuse ». Inutile de s’inquiéter donc : tout cela n’a rien à voir avec la grande vague de 2015 ou même la pres­sion migra­toire constante en pro­ve­nance d’Afrique du Nord. On ne peut pour­tant pas nier que l’offre de Lou­ka­chen­ko cor­res­pond à une demande réelle et que ces migrants, loin d’être des pan­tins, sont d’abord des gens déci­dés à venir en Europe – comme tous les autres migrants.

En fait, quels que soient leur nombre, leur pro­ve­nance ou leur par­cours, les migrants qui se pré­sentent aux fron­tières de l’Europe, sont for­cé­ment tri­bu­taires d’un ensemble de com­pli­ci­tés faci­li­ta­trices, de la part de tous ceux qui y trouvent leur inté­rêt. M. Lou­ka­chen­ko les aurait uti­li­sés pour désta­bi­li­ser une Union euro­péenne qui lui cherche des poux dans la tête ? Sans aucun doute. Mais, au fond, quelle dif­fé­rence avec les idéo­logues huma­ni­taires de S.O.S. Médi­ter­ra­née que leurs états d’âme poussent à aller embar­quer les migrants afri­cains au plus près des côtes libyennes pour les impo­ser ensuite à l’Europe ? Dans les deux cas on cherche à for­cer la fron­tière d’un pays euro­péen, tout le reste est affaire de sen­ti­ments (bons ou mau­vais, qu’importe) : l’agence de voyages Lou­ka­chen­ko et l’entreprise mari­time Aqua­rius visent pour des motifs dif­fé­rents un même objectif.

Fort heu­reu­se­ment, Var­so­vie a fait preuve jusqu’à main­te­nant d’une éton­nante et salu­taire fer­me­té, laquelle ne doit pas satis­faire M. Legrand qui a pré­fé­ré évi­ter d’en par­ler. La Pologne a ain­si mani­fes­té sa défiance à l’égard des ins­tances euro­péennes et affir­mé dès le début qu’elle ferait res­pec­ter son droit exclu­sif et inalié­nable sur ses propres fron­tières. En employant la force s’il le faut (il l’a fal­lu par­fois) et en déployant une clô­ture de bar­be­lés (en atten­dant l’érection d’un vrai mur à l’imitation de l’Espagne, de la Grèce ou encore de la Hon­grie), clô­ture dont les évé­ne­ments ont prou­vé l’efficacité. (Pho­to : Marche des par­ti­sans du Par­ti Conser­va­teur, à Var­so­vie, le jour de la Fête Natio­nale, e 11 novembre,).

Les para­sites de Bruxelles ont d’ailleurs vite com­pris qu’il leur serait plus facile de faire pres­sion sur Minsk que sur Var­so­vie – s’inclinant ain­si devant la volon­té poli­tique d’un Etat membre de l’Union mais sou­ve­rain. Les pre­miers résul­tats sont là. L’espoir de pas­ser en Pologne semble avoir aban­don­né la plu­part des migrants, ni sou­te­nus ni encou­ra­gés suite à l’interdiction d’accès à la zone fron­ta­lière signi­fiée par les auto­ri­tés polo­naises aux jour­na­listes et aux huma­ni­ta­ristes. Même si une mino­ri­té d’entre eux veut croire à un hypo­thé­tique « cor­ri­dor huma­ni­taire » pour pas­ser en Alle­magne (affaire à suivre car avec les Alle­mands il faut s’attendre à tout), un pre­mier repli des indé­si­rables a eu lieu vers des struc­tures d’accueil bié­lo­russes. Minsk a même ini­tié un pro­ces­sus de rapa­trie­ment de cinq mille « volon­taires ». Pour­vu que ça dure : si tous ces gen­tils migrants rentrent au pays, ce sera une bonne leçon pour tout le monde. Et on pour­ra dire mer­ci à la Pologne.

*Article paru dans JSF, (les lun­dis de Louis-Joseph Delanglade)