La persécution islamiste des chrétiens nigérians

À l’approche des célébrations de Noël, un groupe d’hommes armés a mené des attaques coordonnées sur plusieurs villages situés dans l’État du Plateau, au Nigeria. Plus de 200 personnes ont été impitoyablement massacrées. Ces actes se sont déroulés dans un contexte de tensions religieuses exacerbées, liées à une lutte acharnée pour le contrôle de l’eau et des terres. Au Nigéria, comme dans d’autres pays en développement, les chrétiens sont les victimes du fanatisme islamiste.

C’est une véritable tragédie qui a frappé la République fédérale du Nigeria à la veille des fêtes de Noël. Dans l’État du Plateau, une quinzaine de villages ont été simultanément attaqués par des « bandits », laissant derrière eux des monceaux de cadavres et des dizaines de maisons pillées et réduites en cendres. Plus de 200 personnes auraient été assassinées selon le bureau d’Amnesty International qui a annoncé que ce chiffre pourrait être plus élevé. Plusieurs personnes demeurent encore disparues laissant planer l’incertitude quant à leur sort : fuite ou enlèvement. Interrogés, certains habitants ont déclaré qu’il avait fallu plus de 12 heures avant que les services de sécurité ne répondent à leur appel à l’aide et rejoignent les rescapés de ce massacre qui a fait les titres des médias locaux.

