Sansonneti est parti, qu’il repose en paix.

Par Olivier Perceval

Notre ami Jacques de Sansonneti, Jacques Fontan dans le civil, ancien des commandos Delta, l’équipe choc de l’OAS, nous a quitté ce dimanche matin pour rejoindre le paradis des chevaliers et des poètes. Il s’est toujours battu pour la France, qu’il disait être toujours un royaume, squatté par les cinqrépubliques successives dont il fallait absolument le libérer par tous les moyens possibles. Il a toujours été fidèle à l’Af et on se souvient de son exploit comme le souligne notre ami François Belker, dans cette épitaphe :

« Il est des anciens qui laissent une trace indélébile au sein de notre mouvement. Incontestablement, le grand Jacques de Sansonnetti en faisait partie. Il est décédé ce matin, dimanche 4 février. Certains se souviendront de son courage dans le combat de l’Algérie française, d’autres feront mémoire de l’homme de théâtre passionné par la transmission, d’autres encore de son héroïsme à l’occasion de la Jeanne interdite de 1991. Durant mes mandats de secrétaire général, il fut l’ancien toujours bienveillant -avec Guytos– qui toujours me soutint et aborda avec bonté les jeunes générations pour évoquer … sa soif de toujours en découdre avec la République. Un homme d’honneur, un grand Monsieur, nous a quitté mais, là-haut, soyons assurés que l’accueil de la communauté des Camelots l’a convié en première ligne auprès du Roi des Rois. »

Jacques Fontan fut aussi, comme l’évoque François Belker, un homme de Théâtre, il avait créé, le « cours Fontan » qui vit naître de grands acteurs, lui-même se considérait comme un disciple de Dullin et Jouvet. Nous avons eu l’occasion de monter des spectacles avec lui, Michel Chantegrel et Gilles Rab notamment, écrits par Henri Montaigu : « Le chevalier l’Arbre et la source » ou « Les trois couronnes du roi Arthur ».

Nous aurons l’occasion de revenir sur sa vie. Il est parti rejoindre les anciens qui l’ont précédé ces dernières années, non sans écrire chacun une belle page au grand livre de l’Action française, je pense en particulier à Réné Rescinetti dit René l’élégant ou Guy Courbatère de Gaudric, dit Guytos, ses compagnons de combat.

Il sera donc accueilli par de belles libations, car on peut facilement prévoir que le vin de France va couler en abondance au grand banquet céleste des camelots du roi…