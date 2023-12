Combat royaliste 2

Pays réel reprend le contrôle

Par Philippe Germain

L’urgence du pays réel est de reprendre le contrôle dudestin français. Pour cela il doit reprendre ses libertés dont la République l’a spolié depuis 1789, par un énorme tour de passe-passe :

• Élections de parlementaires contre exercice de pouvoirs réels.

• Administration surpuissante contre responsabilité citoyenne.

Aujourd’hui la Ve République (monocratique et faussement-monarchique) aggrave cette dépossession du pays réel au profit de l’Empire européen, dont le cœur n’est plus la carolingienne Aachen (Aix-la-Chapelle) en Rhénanie mais la Babel bruxelloise en Belgique. C’est un fait indéniable, le jacobinisme est dépassé par la gouvernance de l’Europetechnocratique. Cette Europe impérialiste qui dissoutvolontairement les États nationaux.

Certains patriotes en prennent conscience et veulent reprendre le contrôle sur l’Immigration dangereuse, la fiscalité écrasante, la fausse écologie, l’école défaillante, la justice laxiste.

A ce pays réel contestataire, les militants des sections d’Action française expliquent que c’est sur le plan local que son désir de réappropriation peut porter ses fruits. Oui, pour reprendre le contrôle, il faut reprendre ses libertés, donc des pouvoirs locaux car notre société n’est pas faite seulement d’hommes qui travaillent, aiment et meurent mais aussi d’une multitude de pouvoirs spirituels, intellectuels, économiques, sociaux, syndicaux. C’est pourquoi les royalistes incitent et aident les patriotes àreprendre le contrôle à travers tous les maillons de la chaîne sociale auxquels ils participent localement. Pour être écouté, il faut être un acteur du pays réel, là où on se trouve.

Mais encore faut-il éviter les illusions du « Tout » localisme et intégrer la réappropriation dans une réflexion plus large ; « Agir local, certes, mais penser national : reprendre le contrôle de nos destinées, c’est savoir que nous construirons sur du sable tant que les conditions institutionnelles ne seront pas assurées : elles tiennent, nous le savons, dans le retour du Roi, arbitre souverain parce qu’incarnant la Nation. Politique d’abord » (Le Bien Commun° 54 – septembre 2023).

Lire les précédentes rubriques du Combat royaliste

Tout le monde déteste la république.