Joyeux Noël des royalistes à la France

Si l’on sait fort bien, pour les gens de culture chrétienne que le Christ est le roi de l’univers (encyclique Quas primas du pape Pie XI), il est aussi roi de France comme nous l’a révélé Jeanne d’Arc au sacre de Charles VII à Reims.

La République autoritaire avec les faibles et servile avec les puissants, ne cesse de décliner de jour en jour. Formons le vœu que la chute prochaine de cet échafaudage vermoulu et bancal n’entraîne pas celle de la France. Ce vœu, les royalistes d’Action Française, qu’ils soient catholiques ou non mais toujours attachés à la France essentielle, le déposent devant la crèche où nous attend l’enfant Dieu, l’enfant roi, notre roi, dans sa faiblesse visible et sa puissance cachée.

Joyeux Noël à tous…