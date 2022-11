La comédie parlementaire : Qui est raciste ?

Par Olivier Perceval

Secrétaire général de l’Action Française

Stanislas Guérini, ministre de la Transformation et de la fonction publiques, a tranché : c’est prouvé, le rassemblement National est raciste ! La preuve, un député RN, Grégoire de Fournas, s’est écrié à propos d’une intervention d’un député « noir » Carlos Martens Bilongo, sur les réfugiés qui traversent la méditerranée : « Qu’il retourne (le bateau) en Afrique ». Voilà, tout est consommé, le monde islamo-gauchiste, appuyé par la macronie ravie de l’aubaine, guettait la gaffe et enfin ils l’ont faite. Les tricoteuses hystériques se sont esclaffées, on les tient, la dédiabolisation était un leurre, et Marine Le Pen est sommée de virer séance tenante le trublion.

Ils ne lâcheront pas l’affaire, même si le « coupable » dit bien qu’il ne visait pas le député LFI d’origine congolaise. Quand bien même, répondent les inquisiteurs, si cela s’adresse aux réfugiés instrumentalisés par SOS Méditerranée et les passeurs mafieux, cela reste un crime imprescriptible. Autrement dit, si j’affirme que la France fait l’objet d’une invasion migratoire dont on constate les méfaits dans la vie quotidienne des Français, je suis raciste. Si je dis que la délinquance en forte augmentation dans ce pays est due en grande partie à la présence sur notre sol d’immigrés en situation illégale, je suis raciste. Si je constate une montée des pratiques culturelles et cultuelles aux dépens de notre mode de vie, je suis encore raciste ?

Selon eux, c’est-à-dire ces vendus petits bourgeois aux prétentions intellectuelles et aux pratiques multi culturalistes, qui déjà mentalement ont sacrifié la France et son histoire, c’est-à-dire quinze siècles de patiente construction, les Français patriotes sont tous des racistes.

Le fait d’aimer la France et de vouloir en garder la cohésion est-il raciste ?

Un bateau dont le fond de commerce consiste à faire entrer illégalement des Africains dans notre pays et en imposer l’accueil en faisant pleurer dans les chaumières, tout en mettant ces pauvres gens en danger de façon scandaleuse, ne devrait-il pas être sommé de rentrer en Afrique ?

L’antiracisme est devenu un métier à temps plein pour ces gens qui détestent la France, détestent les blancs, détestent l’Occident encore vaguement chrétien, ce qui en fait d’authentiques racistes à miroir renversé.

Qui peut encore être assez naïf pour tomber dans le piège des serviteurs « anticapitalistes » du milliardaire Georges Sorros et de ses copains du club de Davos qui ordonnent sans vergogne aux nations européennes d’augmenter encore le nombre d’immigrés principalement Africains sur notre continent ?

Belle convergence des luttes à l’heure ou le grand patronat demande la légalisation des réfugiés clandestins, sous prétexte que les Français refuseraient des emplois mal payés.

Désolé, messieurs les donneurs de leçons, il est impossible d’être dupe aujourd’hui de vos menées visant à la fusion et donc à la disparition des nations, dont la France, dans une Europe déculturée, déracinée et livrée aux barbares.

Vos intérêts, vos valeurs, vos morales ethniques, ne sont décidément pas les nôtres.