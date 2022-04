Macron, président par défaut

Pour tous les patriotes soucieux de leur pays, cette élection présidentielle a comme un air de déjà-vu. Encore une fois le candidat du pays légal l’emporte contre un candidat souverainiste ; encore une fois le président est élu avec un score minoritaire, entre une abstention pléthorique et un barrage « républicain » déconnecté des intérêts de la nation. Presque 1 Français sur 3 s’est abstenu. Comme quoi nos compatriotes croient de moins en moins à l’élection présidentielle et la campagne n’est pas cette rencontre entre un homme et le peuple mais une mascarade qui laisse indifférents de plus en plus de Français. Comment les blâmer de bouder ce théâtre de dupes organisé par le système technico-bureaucratique ?

Il n’empêche que les nationaux ont représenté 42 % des votes. Un nombre croissant de Français expriment leur rejet de l’Union européenne et la volonté de rendre à la France une politique au sens le plus noble du terme. Ceux-là ont compris que la réélection de Macron n’est pas une bonne nouvelle : recul de l’âge de la retraite, euthanasie, pillage du patrimoine industriel… Voilà quelques-unes des promesses d’un président qui a manifestement très envie de les « emmerder ». Aux patriotes et aux Français de lui montrer qu’ils ne se laisseront pas faire ; nous serons de ceux-là.