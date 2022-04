The goat on the old Russian tank on one of the beaches in Socotra Island of yemen, Middle East.

Par Phi­lippe Oswald

Selon l’O­NU, la famine pro­vo­quée par la guerre au Yémen comp­te­ra par­mi les pires que l’hu­ma­ni­té aura connues depuis un siècle. Née d’un conflit tri­bal et reli­gieux (sun­nites contre chiites), la guerre s’est très tôt inter­na­tio­na­li­sée avec l’intervention d’une coa­li­tion diri­gée par l’A­ra­bie Saou­dite pour contrer la rébel­lion sou­te­nue par l’Iran. Les bom­bar­de­ments de la capi­tale Sanaa, tom­bée aux mains des rebelles hou­thistes en 2014, ont débu­té le 26 mars 2015. Sept ans plus tard, mal­gré un bilan exor­bi­tant de 380 000 morts, en majo­ri­té vic­times de la faim, de mala­dies et du manque d’eau potable aggra­vés par le blo­cus naval et aérien qu’exerce la coa­li­tion, l’opinion inter­na­tio­nale est peu mobi­li­sée. La guerre en Ukraine et la crise sani­taire du Covid-19 occupent le champ médiatique.

« Nous voyons déjà des enfants tel­le­ment déshy­dra­tés qu’ils ne peuvent même plus pleu­rer », témoigne depuis Sanaa pour La Croix (en lien ci-des­sous) Sukai­na Sha­ra­fud­din, huma­ni­taire de l’ONG Save the Chil­dren. Elle est sans illu­sion : pour elle, la situa­tion ne peut qu’empirer. La guerre éclair que croyait lan­cer l’Arabie saou­dite avec l’appui d’une coa­li­tion de neuf pays sou­te­nue et armée par les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, s’est enli­sée face à la déter­mi­na­tion des rebelles hou­thistes sou­te­nus par l’Iran. Aujourd’hui, la coa­li­tion s’est étio­lée. L’Arabie saou­dite n’est direc­te­ment épau­lée que par les Émi­rats arabes unis (EAU), sur­nom­més la « petite Sparte », par­ti­cu­liè­re­ment aidée par la France (un accord de défense lie les deux pays depuis 1995 ; les EAU sont le cin­quième client le plus impor­tant de l’industrie d’armement fran­çaise). Mais l’ardeur mili­taire des EAU leur a valu trois attaques en jan­vier contre des ins­tal­la­tions pétro­lières et l’aéroport de la capi­tale, Abu Dha­bi, mal­gré la pré­sence pro­tec­trice de bases fran­çaise et amé­ri­caine sur leur sol.

Non seule­ment les com­bat­tants hou­thistes tiennent tou­jours la capi­tale du Yémen et le nord du pays, mais ils lancent d’humiliantes attaques en ter­ri­toires saou­dien et émi­rien, tou­chant avec des drones et des mis­siles four­nis par l’Iran des cibles stra­té­giques (la der­nière attaque en date, le 25 mars, a frap­pé une raf­fi­ne­rie du pétro­lier Aram­co à Jed­dah). Riyad et les EAU répliquent en inten­si­fiant les bom­bar­de­ments et en armant des milices loya­listes. Sous la pres­sion de l’Arabie saou­dite, le groupe d’experts char­gés en 2017 par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU d’enquêter sur les atro­ci­tés com­mises de part et d’autre, n’a pas été renou­ve­lé en octobre der­nier. Depuis, les « dégâts col­la­té­raux » dans la popu­la­tion ont redou­blé, notam­ment à Sanaa où se concentrent 60% de la popu­la­tion, et à Saa­da, fief des hou­thistes dans le nord du pays.

Les orga­ni­sa­tions huma­ni­taires relancent leurs cris d’alarme au vu des consé­quences de la guerre en Ukraine. Non seule­ment celle-ci détourne le peu d’attention que l’opinion inter­na­tio­nale por­tait au Yémen, mais elle capte l’essentiel des dons alors que la crise du blé, qui va frap­per par­ti­cu­liè­re­ment l’Afrique, ne peut qu’aggraver la famine dont souffrent déjà 23 mil­lions de Yéménites.