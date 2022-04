Par Michel Servion

Plus pré­ci­sé­ment je veux par­ler d’une forte délé­ga­tion de jeunes roya­listes man­da­tés par l’Action Fran­çaise, conduits par Luc Car­lier, qui ont par­ti­ci­pé, le 20 mars 2022, place du Pan­théon, à la mani­fes­ta­tion fran­co­phone orga­ni­sée par diverses asso­cia­tions de défense de la langue fran­çaise au pre­mier des­quelles l’association Ave­nir de la Langue Fran­çaise que pré­side Cathe­rine Dis­tin­guin, émi­nente figure de la fran­co­pho­nie. Il s’agissait de pro­fi­ter de la pré­si­dence fran­çaise de l’Union Euro­péenne pour affir­mer la pré­sence et l’usage de la langue fran­çaise au sein des ins­ti­tu­tions euro­péennes. Rien de bien ori­gi­nal direz-vous et l’appel lan­cé par une ving­taine d’organismes a eu un écho bien modeste même si quelques « figures » de la fran­co­pho­nie comme Albert Salon, un des orga­ni­sa­teurs, Paul Marie Cou­teaux, Jacques Myard, Hen­ri Fou­que­reau (Forum pour la France), Georges Gas­taud (COURRIEL)

Lan­cine Cama­ra, pré­sident de l’Union Inter­na­tio­nale des Jour­na­listes Afri­cains et Mou­rad Amel­lal repré­sen­tant la com­mu­nau­té Tama­zight a appor­té le vibrant et vivant témoi­gnage d’une fran­co­pho­nie afri­caine par­ti­cu­liè­re­ment créa­trice. Je grand mérite d’une telle mani­fes­ta­tion est d’offrir un ter­rain sur lequel peuvent s’effacer les divi­sions par­ti­sanes puisqu’on pu l’espace d’une mani­fes­ta­tion coha­bi­ter des libé­raux, des jaco­bins, des mar­xistes et une délé­ga­tion roya­liste qui avait, elle, le pri­vi­lège (par­don pour l’expression !) de pou­voir se pré­sen­ter comme réel­le­ment « au des­sus des par­tis » pour ser­vir une cause enra­ci­née dans l’Edit de Vil­lers-Cot­te­rêts édic­té par Fran­çois Pre­mier. Car que vau­drait la fran­co­pho­nie si elle se résu­mait au por­tage des valeurs jaco­bines chères à l’abbé Grégoire ?

La pré­sence d’une délé­ga­tion roya­liste avait donc tout son sens, cultu­rel, his­to­rique et poli­tique. Il est sou­hai­table que cet « inves­tis­se­ment » dans le monde des asso­cia­tions fran­co­phones se pour­suive … et que peut-être il se pro­longe sur d’autres terrains.