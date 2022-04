Par Oli­vier Perceval

A force de voir dans toute oppo­si­tion une démarche com­plo­tiste, l’État ne serait-il pas atteint lui-même par cette curieuse mala­die du com­plo­tisme ?

Nous avons dif­fu­sé une vidéo la semaine der­nière sur l’arrestation bru­tale d’une jeune avo­cate qui a sus­ci­té quelques réserves sus­pi­cieuses et en par­ties jus­ti­fiées de la part de cer­tains de nos amis, effrayés par la pers­pec­tive d’une com­pro­mis­sion avec la sphère complotiste.

Il y a des termes qua­li­fi­ca­tifs mais peu qua­li­fiants comme popu­lisme, natio­na­lisme et main­te­nant com­plo­tisme qui ont le pou­voir de vous cou­per du cercle conve­nu de la « bien pen­sance » médiatique.

Tout cela s’inscrit dans la fameuse lèpre qu’il faut éra­di­quer comme nous le confiait avec la bien­veillance qu’on lui connait notre pré­sident. Pour­tant, les affreux com­plo­tistes ont par­fois le mérite de por­ter à notre connais­sance des affaires bien troubles qui doivent être mises en lumière autant que possible.Et si nous devons encou­rir nous même le risque d’être trai­tésde com­plo­tistes pour avoir rete­nu des témoi­gnages inédits, accep­tons-en l’augure, après-tout, cette idée n’est rien qu’une idée deve­nue banale et très cou­rante et : « les idées courantes,je les laisse cou­rir ! » disait Bar­bey d’Aurévilly.

Voi­là les faits :

Me Vir­gi­nie de Arau­jo-Rec­chia a été inter­pel­lée mar­di à l’aube à son domi­cile puis gar­dée 48h dans les locaux de la Direc­tion géné­rale de la sécu­ri­té inté­rieure. Un pro­cé­dé qui inter­roge, visant une des avo­cates les plus actives contre la poli­tique de réduc­tion des liber­tés à la faveur de la pan­dé­mie par l’É­tat­fran­çais.

D’après ses amis, Me de Arau­jo-Rec­chia a déployé au cours des deux années écou­lées une acti­vi­té pro­fes­sion­nelle intense pour dénon­cer les vio­la­tions des droits et liber­tés pré­sen­tées comme néces­saires par les auto­ri­tés fran­çaises dans le cadre de la ges­tion de l’épidémie de Covid. Outre la publi­ca­tion d’avis de droit, elle a sai­si dif­fé­rentes juri­dic­tions pour des asso­cia­tions comme Bon Sens ou l’AIMSIB (asso­cia­tion inter­na­tio­nale pour une méde­cine scien­ti­fique, indé­pen­dante et bienveillante).

Elle fait éga­le­ment par­tie du regrou­pe­ment d’avocats inter­na­tio­naux ins­trui­sant actuel­le­ment une mise en accu­sa­tion des gou­ver­ne­ments et orga­ni­sa­tions inter­na­tio­nales dans le cadre du Grand Jury de l’Opinion Publique mis sur pied par l’avocat alle­mand Rei­ner Fuellmich.

C’est dire si son inter­pel­la­tion puis sa garde à vue ont sus­ci­té une onde de choc, pro­vo­quant un vaste mou­ve­ment de sou­tien tant en France qu’à tra­vers le monde. Le pro­cé­dé a cho­qué tant sur la forme (Me de Arau­jo a été « embar­quée » à son domi­cile, au petit matin, devant ses enfants) que sur le fond. Active en tant que repré­sen­tante de plai­gnants dans le cadre de pro­cé­dures en jus­tice, de quoi Me de Arau­jo pou­vait-elle bien être soup­çon­née pour méri­ter un tel traitement ?

Dans un pre­mier temps, per­sonne ne pou­vait même loca­li­ser l’avocate, pas même ses proches, ni les confrères avec les­quels elle travaillait

Qui est com­plo­tiste ?

On apprit mar­di en début d’après-midi que Vir­gi­nie de Arau­jo était pla­cée en garde à vue dans les locaux de la DGSI (direc­tion géné­rale de la sécu­ri­té intérieure),

Ce fut dans la presse que sor­tirent les pre­mières infor­ma­tions : Me de Arau­jo serait soup­çon­née d’avoir été en contact avec un réseau pro­je­tant un coup d’État pour ren­ver­ser Emma­nuel Macron ! Une pareille absur­di­té rap­pelle com­ment, en Suisse, la presse d’État avait essayé de faire croire que des « anti­vax » pro­je­taient rien moins… qu’une prise d’assaut du Palais fédé­ral à la manière de l’invasion du Capi­tole à Washington !

Des médias sub­ven­tion­nés à hau­teur de cen­taines de mil­lions d’euros par l’état macro­nien n’en ont pas moins embou­ché les trom­pettes de la renom­mée : par­lant tour à tour de Me de Arau­jo-Rec­chia comme « l’avocate des covi­do-scep­tiques » ou encore « l’avocate proche des milieux com­plo­tistes » selon les termes de l’hebdomadaire Marianne, autre­ment dit seul l’état à le droit d’être complotiste.

Et libé­ra­tion d’en remettre une couche :

« Si on ignore encore exac­te­ment ce que la jus­tice reproche à Vir­gi­nie de Arau­jo-Rec­chia et si elle est liée, ou non, aux pro­jets d’actions ter­ro­ristes que Rémy Daillet et son groupe sont soup­çon­nés d’avoir pré­pa­rés, l’avocate est déjà connue comme une figure des milieux covi­do-scep­tiques. Proche du col­lec­tif Réin­fo Covid, fon­dé par le méde­cin anes­thé­siste mar­seillais Louis Fou­ché, un groupe de dés­in­for­ma­tion qui milite acti­ve­ment contre la vac­ci­na­tion et les mesures sani­taires. »

On décèle dans cet extrait les bonnes grosses ficelles de la mani­pu­la­tion : on « ignore exac­te­ment ce que la jus­tice reproche » à l’avocate, mais ses liens et rela­tions avec des per­sonnes et groupes vili­pen­dés (de manière calom­nieuse en ce qui concerne Réin­fo Covid) suf­fit à jeter l’opprobre sur elle en sug­gé­rant une hypo­thé­tique culpabilité.

On amal­game de sur­croît des per­son­na­li­tés plus ou moins sul­fu­reuses au sein d’un même « grou­pus­cule » avec l’intention de com­pro­mettre simul­ta­né­ment dif­fé­rents groupes hon­nis, comme le montre le titre trans­pa­rent du quo­ti­dien Le Parisien :

« Gilets jaunes, avo­cate, natu­ro­pathe, ex-mili­taire : les pro­fils hété­ro­clites des par­ti­sans du pro­jet secret de coup d’État »

Ce qui a fait réagir sur twit­ter l’avocat et mili­tant Juan Bran­co, conseil d’un des incriminés .

Les pro­cé­dés de sus­pi­cion floue sont deve­nus mon­naie cou­rante. Ils reposent prin­ci­pa­le­ment sur l’exploitation de l’étiquette de « com­plo­tiste », trou­vaille ins­pi­rée de la CIA… pour mas­quer les crimes d’État. A tel point que selon l’analyse savante de Lance de HavenS­mith, pro­fes­seur en sciences poli­tiques, cette éti­quette, lorsqu’elle fait flo­rès, est l’indice que des crimes d’État sont en cours que les gou­ver­nants et la presse main Stream cherchent à dissimuler.

L’essayiste et rédac­teur en chef du Cour­rier des Stra­tèges Eric­Ve­rhaege (un des meilleurs ana­lystes du Great Reset, pro­jet qu’il a lu avec ses lunettes d’énarque et d’ancien haut fonc­tion­naire) est pour sa part convain­cu que le pro­cé­dé uti­li­sé contre Me de Arau­jo tra­duit une volon­té d’intimidation et de « cha­rac­ter assas­si­na­tion » (des­truc­tion de répu­ta­tion) comme l’on dit en anglais. Et inau­gure selon toute vrai­sem­blance un cycle de mon­tée en puis­sance de la répres­sion des oppo­sants à sa poli­tique liber­ti­cide menée par le gou­ver­ne­ment français.

Me Vir­gi­nie de Arau­jo-Rec­chia a fina­le­ment été libé­rée jeu­di soir. Elle a fait savoir qu’elle s’exprimerait prochainement.

Rap­pe­lons à toutes fins utiles qu’elle a sai­si dif­fé­rentes juri­dic­tions dans le cadre de pro­cé­dures visant des membres des pou­voirs exé­cu­tif et légis­la­tif fran­çais (milieu que les obser­va­teurs appellent la « Macronie »).

Une avo­cate pug­nace

Me de Arau­jo-Rec­chia a rédi­gé une pre­mière ana­lyse (inti­tu­lée « Rap­port ter­ro­risme 2020 ») dans laquelle elle esti­mait que les agis­se­ments du gou­ver­ne­ment fran­çais rele­vaient juri­di­que­ment d’actes de ter­ro­risme et crime contre l’humanité (atteinte volon­taire à la vie et à l’intégrité des per­sonnes, dif­fu­ser des sub­stances de nature à créer un dan­ger pour autrui, vio­la­tions du Code de Nurem­berg), d’apologie du ter­ro­risme par médias et scien­ti­fiques en conflit d’intérêts, d’actes de mal­trai­tance et de torture/traitements inhu­mains à l’égard des enfants.

Bien sûr, on peut cri­ti­quer la forme et la gra­vi­té des accu­sa­tions, mais elle s’inscrit dans l’esprit légal de la liber­té d’opinion en s’appuyant sur des argu­ments rece­vables, car elle n’est pas la seule à consta­ter les man­que­ments de l’État aux prin­cipes de libre cir­cu­la­tion ain­si que la vio­lente répres­sion qui s’est abat­tue sur les gilets jaunes et des non-vac­ci­nés que le pré­sident a envie « d’emmerder ».

Entre autres faits d’armes (juri­diques) elle a ensuite publié un « Rap­pel à la loi » à l’occasion de l’imposition d’un pas­se­sa­ni­taire puis vac­ci­nal dont même Oli­vier Véran recon­naît aujourd’hui l’inutilité et que sa nature dis­cri­mi­na­toire ren­dait par­fai­te­ment illégal.

.

Me de Arau­jo-Rec­chia a éga­le­ment dépo­sé dif­fé­rentes plain­tes­contre les acteurs de la dérive anti-démo­cra­tique en cours pour divers mandants.

Le Grand Jury de l’Opinion Publique

Sur­tout, elle par­ti­cipe acti­ve­ment aux tra­vaux du Grand Jury, lequel, jour après jour, révèle et démonte impla­ca­ble­ment l’envergure de ce qui appa­raît de plus en plus comme une opé­ra­tion cri­mi­nelle de grande enver­gure, pré­mé­di­tée depuis long­temps – c’est en tout cas l’hypothèse forte qui se des­sine selon le com­mu­ni­qué inau­gu­ral de cette ins­tance ad hoc.

Extrait :

« Cette pro­cé­dure porte sur le peuple, par le peuple et pour le peuple. Elle est appe­lée le « Tri­bu­nal popu­laire » de l’opinion publique ». N’ayant pas été en mesure de trou­ver un tri­bu­nal pour entendre les preuves réelles obser­vées devant les tri­bu­naux du sys­tème actuel, nous entre­pre­nons cette pro­cé­dure en dehors du sys­tème actuel, en nous fon­dant sur le droit natu­rel. Ceci, à son tour, est fon­dé sur la ferme convic­tion que chaque per­sonne peut faci­le­ment faire la dis­tinc­tion entre le bien et le mal, et entre le vrai et le faux.

L’allégation prin­ci­pale repose sur le fait que : « les gou­ver­ne­ments du monde entier sont sous l’influence de struc­tures cor­rom­pues et de puis­sances cri­mi­nelles. Une entente a été éta­blie afin de mettre en scène une pan­dé­mie pla­ni­fiée depuis des années. Dans ce but, une panique de masse a été déli­bé­ré­ment créée, sou­te­nue par de fausses décla­ra­tions de faits. Une opé­ra­tion sociale psy­cho­lo­gique « psy-ops » a été aus­si conçue dont les mes­sages ont été trans­mis et relayés par le biais des médias corporatifs.

Le but de cette panique de masse était de per­sua­der la popu­la­tion d’accepter les soi-disant « vac­cins » qui se sont entre temps révé­lés n’être ni effi­caces, ni sûrs, mais extrê­me­ment dan­ge­reux, voire mortels.

Les dom­mages éco­no­miques, sociaux et sani­taires que ces crimes contre l’humanité ont cau­sé à la popu­la­tion mon­diale peuvent être mesu­rés en qua­dril­lions de dol­lars.

Cette pro­cé­dure du Grand Jury sera menée par les avo­cats sus­nom­més, avec l’aide d’un grand nombre de scien­ti­fiques et d’experts hau­te­ment res­pec­tés du monde entier et sous les aus­pices d’un juge du Por­tu­gal. »

C’est du lourd et on n’est pas obli­gé d’adhérer à cette atti­tude radi­ca­le­ment alter­na­tive, et sur­tout de conclure à une vaste machi­na­tion mon­diale, alors que vrai­sem­bla­ble­ment cela n’est por­té que par des par­ti­sans d’un nou­vel ordre mon­dial qui ne font pas néces­sai­re­ment l’unanimité dans leur propre sphère. Klaus Shwab pas plus que Soros ne gou­vernent le monde aujourd’hui, du moins pas encore, même s’ils dis­posent d’unelarge influence. Mais de deux choses l’une : Ou il s’agit d’une para­noïa mala­dive d’adorateurs du concombre per­sua­dés que la terre est plate, et auquel cas on balaie d’un revers de main, ou bien, en dehors des ini­tia­tives dis­cu­tables et des déduc­tions qu’on peut juger un peu rapides et mal étayées « d’un tri­bu­nal des citoyens du monde », cer­taines accu­sa­tions ciblées font mouche. Et c’est cela qui est sus­cep­tible d’irriter nos chers pou­voirs publics, au point de mettre une avo­cate en garde à vue.

Il y a là certes des relents de for­mules mélan­cho­nie­ne­saux­quelles à l’AF nous n’adhérons guère, mais d’un point de vue fac­tuel nous y trou­vons des élé­ments qui ne doivent pas demeu­rer cachés, sous pré­texte que ceux qui les dénoncent ne sont pas issues de nos propres cha­pelles et subissent l’opprobre. Cela serait faire preuve d’une étroi­tesse d’espritqui nous est étrangère.

Trop c’est trop

Nous ne pou­vons bien sûr pré­ju­ger de ce qui est repro­ché à Me de Arau­jo. Mais l’hypothèse que l’avocate aurait trem­pé dans une conspi­ra­tion ayant pour fina­li­té un coup d’État est tel­le­ment peu cré­dible qu’il faut à ce stade en pri­vi­lé­gier d’autres. Les pro­grès du Grand Jury et ce que ses tra­vaux dévoilent semblent consti­tuer un motif bien plus plau­sible pour expli­quer la ner­vo­si­té extrême du pou­voir en France.

Nous ne pou­vons en tout état de cause res­ter sourds et aveugles devant ces faits trou­blants révé­lant la fébri­li­té de l’État Macro­nien . Il appar­tien­dra à cha­cun de tirer lesen­sei­gne­ment d’une dérive auto­ri­taire pal­pable s’exerçant contre les Fran­çais. Il fal­lait dénon­cer l’imposture à quelques semaines du scru­tin pré­si­den­tiel et tant pis si on nous range par­mi les com­plo­tistes, accu­sa­tion usée jusqu’à la corde pour muse­ler la libre expres­sion au ser­vice du bien commun.