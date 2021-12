COVID, C’est la faute aux 10%…

Par Oli­vier Perceval

L’actualité sani­taire évo­luant, on a remi­sé les affir­ma­tions de nos experts poli­ti­co-sani­taires, assu­rant, il n’y a pas si long­temps encore, qu’à 90 % de vac­ci­na­tion on attein­drait le bon niveau d’immunité collective.

Notre pré­sident « young lea­der », et bien ins­crit dans les cercles d’influence mon­dia­listes, est fort sen­sible au for­ma­tage Euro-Atlan­tique du tout vac­ci­nal et aux pro­pos de tous ces « man­da­rins » bien éta­blis, nou­veau cler­gé au ser­vice du lob­by phar­ma­ceu­tique, à pro­mou­voir les vac­cins ARN mes­sa­gers, enti­tés sacrées por­teuses du seul espoir de salut de l’humanité.

Il est vrai que grâce à la troi­sième dose et les rap­pels sui­vants, on arri­ve­ra bien à écou­ler les 1, 8 mil­liards de doses com­man­dées par l’UE au béné­fice de quelques grandes offi­cines comme Pfi­zer (qui sau­ront ren­voyer l’ascenseur le moment venu).

Nous assu­mons d’être trai­tés de « com­plo­tistes » puisque nous savons ce que le nou­vel ordre sani­taire mon­dial a déci­dé (au moins en Occi­dent). Nous n’ignorons pas le com­plot à ciel ouvert du « Great Reset » pro­cla­mé publi­que­ment par Klaus Schwab pré­sident du club de mil­liar­daires de Davos. On nous dit que la France n’est pas seule à prendre des mesures dras­tiques et on nous donne les Pays-Bas, dont l’État a déci­dé de recon­fi­ner toute la popu­la­tion pen­dant les fêtes, comme exemple. Il se trouve que ce pays avait atteint un taux de vac­ci­na­tion supé­rieur au nôtre et fait le constat inci­dem­ment, comme en France, de l’échec du vac­cin qui devait nous évi­ter des mesures aus­si contrai­gnantes et liber­ti­cides, et nous per­mettre de vivre enfin libre­ment, du moins c’était l’argumentaire com­pas­sé que nous rece­vions du porte-parole du gou­ver­ne­ment, du pre­mier ministre et du ministre de la san­té relayés par les médias et les méde­cins de pla­teaux télé.

La consigne est donc de se retour­ner contre les 10% qui refusent obs­ti­né­ment de se faire vac­ci­ner et encombrent les lits de réani­ma­tion des hôpi­taux. Ce sont eux les fau­tifs ; ce sont eux qu’il faut dénon­cer, tra­quer, déclas­ser socia­le­ment dans une chasse aux sor­cières impi­toyable. Dans les socié­tés pri­mi­tives on raconte que les périodes de disette, de pan­dé­mies où de catas­trophes natu­relles condui­saient les hommes à dési­gner des boucs émis­saires dont la pré­sence irri­tait les dieux. Ce furent des étran­gers, des pra­ti­quants d’une autre reli­gion, les vieux, les albi­nos et par­fois même les enfants. Aujourd’hui ce sont les non-vac­ci­nés, jugés irres­pon­sables, que l’on doit sacri­fier. Bien joué, ça évite, comme aux temps anciens de se tour­ner vers le pou­voir qui ne peut rien ou pas grand-chose et de mettre le doigt sur son incu­rie, sur les vraies plaies, aujourd’hui notam­ment l’état catas­tro­phique de l’Hôpital en France.

Le Figa­ro rap­porte : « (DGOS L’enquête flash conduite par la Direc­tion géné­rale de l’offre de soins) auprès de 1155 éta­blis­se­ments de san­té publics et pri­vés, publiée jeu­di, montre qu’entre départs et recru­te­ments, l’hôpital a per­du en octobre 784 infir­mières (dont 568 dans le public et 216 dans le pri­vé) et 22 sages-femmes, mais gagné 363 aides-soi­gnantes et 28 méde­cins. Soit un solde néga­tif de 416 per­sonnes. Les départs sont majo­ri­tai­re­ment le fait de démis­sions (54 %) mais résultent aus­si de mise en dis­po­ni­bi­li­té ou congé longue durée (38 %).

Au final, l’enquête recense 2112 démis­sions en un mois, soit 1 245 infir­mières, 511 aides-soi­gnantes, 314 méde­cins et 42 sages-femmes. »

Quand on songe que depuis le début du quin­quen­nat se sont plus de 17000 lits qui ont été fer­més, certes obéis­sant ain­si à une restruc­tu­ra­tion pen­sée bien en amont par les gou­ver­ne­ments pré­cé­dents, droite com­prise. Mais depuis deux et bien­tôt trois ans de COVID et de para­noïa, aucune mesure concrète n’a été prise pour remé­dier à cette situa­tion déjà suf­fi­sam­ment pro­blé­ma­tique qui pro­vo­quait chro­ni­que­ment des mani­fes­ta­tions dure­ment répri­mées du per­son­nel de san­té bien avant l’arrivée du virus. En revanche, au début de l’épidémie l’interdiction stricte aux méde­cins de ville de pres­crire un trai­te­ment lors de l’apparition des symp­tômes fut prise contre toute règle de déontologie.

Le vac­cin ou rien, tel était et reste encore le mot d’ordre, et si un méde­cin indé­pen­dant des labos, et des pres­sions admi­nis­tra­tives, vient à contes­ter cette curieuse stra­té­gie, il est lyn­ché média­ti­que­ment, et assas­si­né professionnellement.

Et on conti­nue, sans rire, de nous expli­quer que ce sont les 10% de non vac­ci­nés les cou­pables, les irres­pon­sables, les égoïstes ?

Mais que sait-on vrai­ment de ce vac­cin, en dehors de la pro­mo­tion mar­te­lée chaque jour dans les médias par les orga­nismes d’état et supranationaux ?

Des scien­ti­fiques nom­breux non sus­pects d’être anti vac­cins, que l’on essaie de faire taire, qui pro­posent des ana­lyses et des stra­té­gies alter­na­tives à l’exclusivité du vac­cin en matière de lutte contre la COVID, sont voués aux gémo­nies immé­dia­te­ment avec une vio­lence et une arro­gance incroyable par les « domi­nants du groupe Alpha », intro­dui­sant natu­rel­le­ment des inter­ro­ga­tions légi­times auprès d’un public qui a appris à réflé­chir par lui-même et ne veut pas se sou­mettre à n’importe quelle injonc­tion, sur­tout si des mesures de domes­ti­ca­tion du peuple l’accompagne. Ils posent quelques simples constats qui appellent des ques­tions et sur­tout des réponses :

La poli­tique du « tout-vaccinal » :

N’empêche pas les vac­ci­nés d’attraper le virus ;

N’empêche pas le virus de circuler ;

N’empêche pas le virus de muter (cer­tains disent au contraire) ;

N’empêche que par­tiel­le­ment les vac­ci­nés de déve­lop­per des formes graves ;

Nous fait bais­ser la garde sous le rap­port de l’immunité naturelle ;

Bloque la recherche pour des trai­te­ments adap­tés aux formes de covid graves ;

Démul­ti­plie les occur­rences d’effets secon­daires dans la popu­la­tion vaccinée.

En France, c’est l’ANSM (Agence Natio­nale de la Sécu­ri­té du Médi­ca­ment et des pro­duits de san­té.) qui s’occupe de ce tra­vail de pharmacovigilance.

Plus de 115.000 cas (d’affections secon­daires après vac­cin) ont été recen­sés au 25 novembre 2021, dont un quart soit 28.000 sont graves avec pour cer­tains des han­di­caps sévères.

Une étude amé­ri­caine a rele­vé que la thé­ra­pie génique à ARN mes­sa­ger (appe­lé à tort vac­cin) a pro­vo­qué en un an plus de formes graves signa­lées aux agences de san­té que pen­dant les trente der­nières années pour l’en­semble de tous les vaccins.

Même si tous les cas rap­por­tés ne sont pas dus à ces pro­duits encore expé­ri­men­taux, il n’est pas accep­table qu’une nou­velle méthode thé­ra­peu­tique affecte la san­té de mil­liers de per­sonnes, en bonne san­té avant injec­tion d’un pro­duit cen­sé les protéger.

Il res­sort que l’obligation vac­ci­nale, au regard de ces constats acca­blants, consti­tue un abus d’autorité insup­por­table et l’on peut com­prendre qu’un cer­tain nombre de Fran­çais veuillent s’y soustraire.

Par ailleurs, les plus récentes infor­ma­tions venues du Dane­mark concer­nant le der­nier variant Omi­cron, laissent pré­sa­ger que, non seule­ment ce virus plus conta­gieux que le Del­ta est beau­coup moins sus­cep­tible de conduire les infec­tés en réani­ma­tion mais s’attaquerait sur­tout aux per­sonnes déjà vac­ci­nées : « le variant Omi­cron serait majo­ri­tai­re­ment res­pon­sable des conta­mi­na­tions chez ceux et celles qui se sont pliés à la vac­ci­na­tion contre le Covid-19. « 8% chez les triples vac­ci­nés, 5,5% chez les doubles vac­ci­nés, 1,2% chez les non-vac­ci­nés. Omi­cron sélec­tionne les vac­ci­nés car l’é­chap­pe­ment vac­ci­nal lui confère un avan­tage chez ces per­sonnes. » *

Il n’empêche que ces mes­sieurs nos maîtres ont déci­dé de nous impo­ser le « Passe vac­ci­nale » et lâchent les chiens sur les 10% de non vac­ci­nés,( chiffre qui deman­de­rait des pré­ci­sions) car ils n’aiment pas qu’on leur résiste, comme Néron accu­sa les chré­tiens d’avoir incen­dié Rome, il faut des cou­pables à dési­gner à la vin­dicte popu­laire, sur­tout quand la trouille com­mande le com­por­te­ment de beau­coup de nos contem­po­rains ima­gés par Jean de la Fon­taine : « Cet ani­mal est triste et la crainte le ronge ». Et cha­cun sait que la peur rend méchant.

* Source : Doc­teur Mar­tin Bla­chier, épidémiologiste.