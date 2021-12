Il y a quelques années, j’avais été invi­té pour les 60 ans du débar­que­ment en Nor­man­die. J’avais été ému de voir défi­ler la poi­gnée de com­bat­tants res­tants, grâce à qui la France avait pu res­ter un pays libre. Ils s’inscrivaient dans la longue lignée des hommes et des femmes qui ont per­mis à notre pays de gar­der son âme.

Aujourd’hui avec la COVID 19, nos vies sont trans­for­mées, condi­tion­nées au passe sani­taire et bien­tôt, à l’instar de l’Italie ou de l’Allemagne, elles le seront à la vac­ci­na­tion. On le voit bien, nous sommes de plus en plus sujet à la contrainte, quel que soit le pré­texte, au mépris de nos liber­tés indi­vi­duelles et col­lec­tives, pour­tant garan­ties par notre consti­tu­tion. Com­ment pou­vons-nous, Fran­çais, avan­cer en oubliant ce prin­cipe ins­crit par­tout sur nos fron­tons ? Où sont pas­sés nos héros défen­seurs de la liber­té et de la vie, du droit et de la jus­tice ? Peut-être ne regar­dons-nous plus la liber­té que comme « une vieille­rie tom­bée en désué­tude avec l’honneur » (Cha­teau­briand) ?

Dans notre socié­té, les idéo­lo­gies prennent des formes diverses (wokisme, anti-spé­cisme, genre, écri­ture inclu­sive, etc.). Par­fois en pro­ve­nance d’autres pays, elles sont relayées par les oli­gar­chies en vue. Elles ont en com­mun de diri­ger leurs pre­miers coups vers la liber­té des consciences, avec une vio­lence ver­bale, psy­cho­lo­gique et phy­sique à laquelle nous nous sommes mal­heu­reu­se­ment habitués.

Cette pente, sou­vent habillée du nom de pro­grès, nous dirige insi­dieu­se­ment vers l’arbitraire. Ces idées répandent une mémoire revue et cor­ri­gée, vidée de son vrai sens et décon­nec­tée de la réa­li­té des êtres et des choses. « Une idéo­lo­gie est pré­ci­sé­ment ce que son nom indique, elle est la logique d’une idée, l’émancipation de la pen­sée à l’égard de l’expérience » (Han­nah Arendt). Elles bran­dissent une jus­tice sociale qui n’est ni juste ni sociale. Elles pro­meuvent une socié­té asep­ti­sée où nous ne « vivons » plus mais où nous nous « accomplissons » !

Il est temps de nous réveiller. Nous devons défendre les inté­rêts de notre pays pour le bien de ceux qui y vivent.

Il faut pour cela nous appuyer d’abord sur une vision de l’homme comme « être doué de rai­son ». Encore faut-il que cette rai­son ne soit pas folle. Sol­jé­nit­syne l’explique bien : « si durant des dizaines d’années d’affilée on ne per­met pas de dire les choses comme elles sont, la cer­velle des hommes se met à battre la cam­pagne irré­mé­dia­ble­ment et il devient plus facile de com­prendre un mar­tien que son propre conci­toyen ». Com­ment alors nous accor­der, com­ment trou­ver une base com­mune de réflexion, un déno­mi­na­teur com­mun de vie en socié­té ?

Il faut ensuite regar­der l’homme dans sa dimen­sion d’ « ani­mal poli­tique ». Un homme natu­rel­le­ment enclin à vivre avec les autres, en famille, en entre­prise et enfin en socié­té, loin de ce monde de dis­tan­cia­tion qui nous est pro­po­sé. Une huma­ni­té au ser­vice d’un bien com­mun et dans une rela­tion de confiance, loin de la vision moderne où « l’homme est un loup pour l’homme » (Hobbes).

Enfin, il est néces­saire de pro­mou­voir une vraie jus­tice quae suum cuique dis­tri­buit, qui rende à cha­cun son dû, que la per­sonne ait agit pour le bien ou qu’elle ait com­mis un acte répré­hen­sible. Le contraire du concept actuel de jus­tice sociale qui ne cherche en fait qu’à pro­mou­voir la satis­fac­tion des dési­rs d’individus ou de groupes par­ti­cu­liers à un moment donné.

Nous devons résis­ter à cette lame de fond qui brise la pen­sée. Il nous faut cher­cher, en conscience, dans l’homme et dans la socié­té ce qui enri­chit, ce qui unit, avec équi­libre et res­pon­sa­bi­li­té. Il faut « voir pour agir » avec une soli­da­ri­té par­ti­cu­lière envers les plus humbles, en recher­chant la cha­ri­té dans la véri­té sans occul­ter les dif­fi­cul­tés : « Les défaites sont néces­saires aux peuples comme les souf­frances et les mal­heurs à l’individu ; ils vous obligent à appro­fon­dir votre vie inté­rieure, à vous éle­ver spi­ri­tuel­le­ment » (Sol­je­nys­tine). Cette ver­ti­ca­li­té, qui cor­res­pond à notre mor­pho­lo­gie, loin de la socié­té déstruc­tu­rée et liquide qui nous est pro­po­sée, nous est indispensable.

A l’approche de Noël, le chré­tien que je suis, avec ses imper­fec­tions mais aus­si son espé­rance, dépose la France et les Fran­çais aux pieds de la Sainte-Famille réunie dans la crèche pour qu’avec gran­deur d’âme nous conti­nuions à for­ger notre des­tin dans cette liber­té chè­re­ment acquise. C’est le vœu que je forme, car la véri­té rend libre de voir et de faire le bien.

Jean, comte de Paris