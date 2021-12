Vœux de Noël 2021

par Hen­ri Bec, pré­sident de la Res­tau­ra­tion nationale

La fête de Noël est un mes­sage d’espérance.

Depuis plus de deux mille ans elle rap­pelle au monde qu’il peut, un ins­tant, détour­ner ses regards de toutes ses peines et ses craintes qui ne sont plus, désor­mais, l’essentiel.

À nous fran­çais, elle nous redit le devoir de cou­rage et de fer­me­té dans lequel nous devons per­sé­vé­rer pour com­battre les puis­sances du mal et les forces obs­cures qui s’agitent. Elles s’acharnent à détruire les fon­de­ments natu­rels de la socié­té, s’attaquent même au cours natu­rel de la vie et menacent de dis­pa­ri­tion la Fille ainée de l’Église.

Au nom de l’Action fran­çaise je sou­haite à toutes les familles fran­çaises des moments de paix et de joie. Qu’elles trouvent, au pied de la crèche, l’énergie et la déter­mi­na­tion néces­saire à la pour­suite de la défense de notre civi­li­sa­tion, fille de nos racines chrétiennes.

Joyeux Noël !