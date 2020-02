Notre France, plus qu’une terre, une famille

Si la France est une famille, quelle drôle d’idée que de lui rechercher un candidat « chef de famille » ! Pas besoin de test ADN, restons simples, humbles et naturels : le père biologique de la Famille France est clairement le choix idéal !

La France a un Roi, officieux certes, mais absolument naturel ! Bien sûr nous avons jugé et exécuté le Bon Roi Louis XVI, c’était il y a 227 ans ! Mais lui effacé, le principe royal a perduré et n’a pas disparu. Aujourd’hui, en vertu de l’adage : « Le Roi est mort, vive le Roi », l’autorité parentale de la France revient à « Jean d’Orléans, Comte de Paris. »

Pourquoi s’en priver et chercher ailleurs ? Il est de droit « Chef de la Famille Royale de France » et naturellement Père de la Nation Française. Ses enfants, les Français se sont émancipés mais il en est toujours le père, la paternité ne peut pas disparaître et aucune loi ne peut contester le « Naturel » !

