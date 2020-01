L’Afrique Réelle n°122 – Février 2020

Sommaire

Dossier : La Turquie et l’Afrique

– Turquie et Libye, 350 ans d’histoire commune

– Le coup de force turc en Méditerranée

Dossier : Qui étaient les anciens Égyptiens ?

– Les anciens Égyptiens étaient-ils noirs de peau ?

– L’Égypte et la Nubie

– Les Anciens égyptiens étaient plus blancs de peau que les Égyptiens actuels qui ne sont pourtant pas des Noirs

Editorial de Bernard Lugan : Libye : la solution n’est pas démocratique



Les-uns après les autres, les sommets internationaux sur la Libye échouent à réparer les conséquences de l’injustifiable guerre faite au colonel Kadhafi.Ils échouent parce que, comme le disait Albert Einstein : « On ne peut pas résoudre un problème avec le même mode de pensée que celui qui l’a généré ». Or, la guerre contre le colonel Kadhafi fut officiellement déclenchée au nom de la démocratie et toutes les solutions proposées sont démocratiques ou d’ordre démocratique…

De plus, comment prétendre mettre un terme au conflit quand :1) Les tribus, pourtant les seules vraies forces politiques du pays sont écartées, alors que la solution passe précisément par la reconstitution des alliances tribales[1] forgées par le colonel Kadhafi ? 2) Reconnu depuis le 14 septembre 2015 par le Conseil suprême des tribus comme son représentant légal, Seif al-Islam, le fils du colonel Kadhafi qui représente une des solutions, est systématiquement écarté par les Européens. Or, il est l’un des très rares leaders libyens en mesure de pouvoir faire cohabiter centre et périphérie, comme l’avait fait son père, en articulant les pouvoirs et la rente des hydrocarbures sur les réalités locales, avec un minimum de présence du pouvoir central.

La suite