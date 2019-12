Retraite et politique familiale

Par Jean Monneret, écrivain

Aujourd’hui le problème de la Réforme des Retraites est au coeur de la vie politique française. Au point que la vie quotidienne de chacun est chamboulée par une de ces grèves massives qui bloquent les transports publics et nous ramèneraient au temps des diligences, à ceci près que ces dernières ayant disparu, il a fallu les remplacer par des trottinettes. J’ai été, pour ma part, frappé par le fait qu’une grande partie des gens qui s’expriment dans les gazettes et à la télévision, sans omettre les réseaux sociaux, déclarent régulièrement qu’ils ne comprennent rien au projet du gouvernement.

La France s’énorgueillit d’être une démocratie. A en croire ceux qui nous gouvernent, le peuple français est souverain et ce serait très bien ainsi. Encore faudrait-il qu’il ne soit pas, à chaque phase importante de la vie politique ou en toute consultation électorale, noyé sous un flot massif de confusion et de désinformation. Cette dernière est un art parfaitement maîtrisé par les dominants. Cet art est subtil et raffiné. L’une de ses techniques courantes est de soumettre au peuple les données d’un problème tout en en cachant une partie.

Les discussions qui suivent sont donc décalées et, pour une part, oiseuses.

Dans le débat sur les retraites, on omet de dire qu’à la base, il y a un problème démographique. En effet, on ne peut pas encourager tout ce qui va contre une bonne et saine natalité(Rappelons nous les mesures antifamiliales de M.Hollande), tout en expliquant qu’à l’avenir, il y aura un pourcentage trop élevé de retraités inactifs par rapport aux actifs. Car, si telle est la réalité,et il y a hélas de bonnes raisons de penser qu’elle est telle, le présent gouvernement devrait produire d’urgence un plan important de mesures d’aide à la natalité.

Si son plan de réformes des retraites échoue ou s’il se termine, comme à l’ordinaire, par l’accouchement d’une souris, il se passera quelque chose de tout différent.

Le présent gouvernement prendra acte de son échec ou le dissimulera sous quelques paroles convenues. Et simultanément dans le plus pur style macronien, il nous expliquera (ou il ne nous expliquera pas tout en le faisant), que le recours à l’immigration massive est plus que jamais nécessaire pour boucher les trous qu’ouvre la dénatalité dans le tissu social.