Une administration conçue pour ajouter toujours plus de problèmes et tracasseries… quand il est si simple pour des grenouilles d’administrer leur mare !

par Ina Phisinov

La maison qui rend fou Astérix, Obélix et tant d’autres, vous connaissez ? Si pas elle, une autre, mais tout Français a eu, a ou aura à se frotter à l’ineptie des services bureaucratiques inutiles une fois dans sa vie. Une fois ? Hélas non ! Rien n’est simple s’agissant de l’administration…

« -Nous devons obtenir le laisser-passer A38…

-Vous voulez immatriculer une galère ? Vous devez vous adresser à la capitainerie au port…

-Non, nous voulons le laisser-passer A38.

-Adressez-vous au guichet 1, couloir de gauche, dernière porte à droite.

-Qui vous a permis d’entrer ?

-Nous cherchons le guichet 1…

-Consultez le plan, au 6e étage !

-Le guichet 1 est au rez-de-chaussée, couloir de droite en entrant…

-C’est à quel sujet ?

-Nous désirons obtenir le laisser-passer A38.

-Vous êtes mal informés, il faut vous adresser au guichet 2 !

-Ici, à côté ?

-Non, ça c’est le guichet 8 ! Le guichet 2… je ne sais pas où ils l’ont mis.

-3e étage, couloir B, porte 6…

-Le laisser-passer A38, s’il vous plaît ?

-Vous avez le formulaire bleu ?

-Le formulaire bleu ?…

-Comment voulez-vous obtenir le laisser-passer A38 si vous n’avez pas le formulaire bleu ? Allez au guichet 1…

-J’en viens… j’y retourne alors…

-C’est fermé, il est parti déjeuner, vous pouvez vous adresser au guichet 35.

-Tenez, ce formulaire vous permettra d’obtenir le formulairerose.

-Le formulaire rose ?…

-Il est nécessaire pour l’obtention du laisser-passer A38… guichet 12, 2e étage, escalier B, couloir 2.

-Pour le formulaire jaune, guichet 7, 5e étage, escalier K ou W…

-Formulaire vert, guichet 14, 1er étage, escalier F, couloir T…

-Formulaire marron, guichet 56, 6e étage, escalier B, couloir I… » (…)

Tout ça en passant du temps dans les escaliers, au bureau du contrôleur de coordination des archives à venir, dans les couloirs, au service des messages des circulaires provisoires… des va-et-vient usants en temps et surtout en patience. Hélas, dans la vraie vie… c’est la même chose !

Vous souhaitez prendre un apprenti dans votre entreprise, dans laquelle vous travaillez seul depuis des années en qualité d’auto-entrepreneur ? Alors accrochez-vous ! Vous devrez connaître votre OPCO, mais ne demandez pas l’aide de l’URSSAF (seulement là pour vous réclamer votre DMR, liée à votre SIRET délivré par l’INSEE et affiché au répertoire SIRENE). De fait, munissez-vous de votre code APE, mais peut-être aussi NAF, qui vous permettra éventuellement de connaître votre code IDCC (attention, à ce stade, asseyez-vous, toutes les crucheries sont possibles : vous êtes plasticien, on vous renvoie vers l’IDCC des boulangers, vous êtes écrivain public, c’est la convention collective des fleuristes qu’on vous propose !). Vous croyez avoir tous les éléments en votre possession qui assureront l’enregistrement de votre dossier ? Que nenni ! Il faut encore que vous trouviez le code RNCP, le numéro UAI, votre identifiant NIR et, attention, le CFA n’est pas l’école formatrice, les SIRET sont différents !

Ça y est, vous êtes devenu fou… tel Obélix, vous vous tapez la tête contre les murs (surtout celui de la bêtise des agents bornés qui ne sortent pas du périmètre du formulaire qu’ils gèrent) et, pour autant, après des heures au téléphone, sur internet et avec les responsables de la formation vous ne savez pas si le dossier est accepté, complet, validé…

Les agriculteurs, à chacune de leurs manifestations, demandent la simplification des démarches administratives sous lesquelles ils croulent et qui les occupent 1/3 de leur temps de travail ; les usagers des urgences demandent la simplification des démarches administratives qui les contraignent à tout bout de champ à présenter carte vitale, carte de mutuelle, papiers d’identité et autres entre deux portes, entre deux médecins, entre la visite de l’infirmière et celle du radiologue ; les créateurs d’associations demandent la simplification des démarches administratives qui font de leur plaisir à se retrouver sur le sable du boulodrome, autour d’une table de bridge ou à parler molipipérophilie, un véritable enfer au moment de déposer les statuts de leur groupe à la préfecture…

Pourquoi tout est-il si compliqué quand il est question d’administration en France ? Quel est cet art, car c’en est un, qui consiste à emmieller ceux qui veulent entreprendre dans ce pays ? Ubuesque… voilà l’adjectif qui convient à la situation ; cette maison qui rend fou, notre administration française, est ubuesque et… gigantesque. Créatrice d’emplois ou rassembleuse de bulletins de vote ? Toute la question est là…

Après ce constat, concluons avec les mots de Frédéric Dard pour retrouver un peu le sourire : « Dans une administration, plus qu’ailleurs et autant que dans l’armée au moins, tu dois te soumettre au supérieur, voilà pourquoi tu as tellement tendance à faire chier l’inférieur. L’inférieur, c’est ta compensation, ton aspro, ta soupape »… ah, quelle belle source de pouvoir !