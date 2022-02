L’échec de la France au Sahel était pré­vi­sible. Les lec­teurs de ce blog et les abon­nés à l’ Afrique Réelle savent que depuis 2011, je n’ai ces­sé d’en expli­quer les rai­sons lar­ge­ment déve­lop­pées dans mon livre Les guerres du Sahel deso­ri­gines à nos jours .

Ce nau­frage poli­tique et non mili­taire est dû à six prin­ci­pales causes :

1) Cor­se­tés par leur idéo­lo­gie, les res­pon­sables fran­çais consi­dèrent que l’enraciné et légi­time droit des Peuples doit s’effacer devant les nuées des « droits de l’Homme », les chi­mères de la « bonne gou­ver­nance » ou l’éthéré pos­tu­lat du « vivre ensemble », idéo­lo­gies inadap­tées au Sahel où elles ampli­fient les pro­blèmes.

2) Ces mêmes déci­deurs fran­çais ont pri­vi­lé­gié les ana­lyses éco­no­miques et sociales en s’accrochant au mirage du « déve­lop­pe­ment ». Selon leur pré­sup­po­sé uni­ver­sa­liste, les Afri­cains étant des Euro­péens pauvres à la peau noire, les recettes qui avaient mar­ché en Europe ne pou­vaient, selon eux, qu’être trans­po­sables aux Afriques. Funeste illu­sion et cou­pable aveu­gle­ment…

3) Ils ont super­be­ment igno­ré l’histoire et les réa­li­tés eth­niques, oubliant les sages recom­man­da­tions faites en 1953 par le Gou­ver­neur de l’AOF : « Moins d’élections et plus d’ethnographie, et tout le monde y trou­ve­ra son compte ».

La suite