Plu­tôt que de com­men­ter, mieux vaut écou­ter cette courte vidéo (env. 4′) qui révèle ou confirme l’exaspération qui monte actuel­le­ment en France, notam­ment envers les médias du Ser­vice public, en fait pri­va­ti­sés par des bandes de mili­tants de toutes les cou­leurs de gauche, jusqu’aux plus fol­le­ment extrêmes. Une sorte de révolte cultu­relle, intel­lec­tuelle ou popu­laire, s’organise et s’exprime aujourd’hui de plus en plus fort. Via les chaînes de radio et de télé­vi­sion dis­si­dentes ou via les réseaux sociaux.

Si Emma­nuel Macron est réélu en avril pro­chain, comme il semble pro­bable, on peut lui pré­dire, dans un tel bouillon­ne­ment, d’ores et déjà, bien du plai­sir ! Pré­vi­sion, d’ailleurs, très acces­soire. Ce qui est en jeu, c’est le redres­se­ment de notre nation mena­cée. Et cela est d’une autre impor­tance que le des­tin per­son­nel d’Emmanuel Macron.

