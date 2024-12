Quand les Français payent aussi les gabegies de l’Union européenne

À Strasbourg comme à Paris, les joutes parlementaires offrent parfois de savoureux moments. Lors d’une intervention au Parlement européen, la députée RN Virginie Joron a ainsi récemment déniché quelques exemples aussi étranges qu’inquiétants, sortis des ennuyeux mais bien utiles rapports de la Cour des comptes européenne.

Elle a posé trois questions qui font rire… jaune : « Est-ce que les Français savent que notre argent est utilisé pour construire des garages à vélos en Europe de l’Est ?… Est-ce que les Français savent que Bruxelles a accepté une facture de 6 millions d’euros d’une ONG qui payait son essence jusqu’à 62 % plus cher que le prix, en Afrique ?… Est-ce que les Français savent que Bruxelles a envoyé deux fois plus d’argent après la prise de Kaboul par les talibans, qu’avant ? Pendant que nos soldats se battaient. Finalement, ils sont morts pour rien. » Suit une liste de chiffres qui donnent pour le moins le tournis : « 91 milliards d’engagement pour les retraites des technocrates, 104 milliards d’euros de dépenses à haut risque, 458 milliards d’emprunts (soit 110 milliards de plus en un an) et 712 milliards d’euros de relance post-Covid hors budget. Un plan fantôme, sans aucune traçabilité financière. Même la commission dit qu’elle ne sait pas qui sont les bénéficiaires finaux. Bruxelles flambe pendant que les Français n’arrivent plus à se chauffer. »

