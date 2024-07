Avis à la population

Une vision piquante de l’actualité, mais que certains aimeraient tellement voir réalisée pour assouvir leur désir de pouvoir. En quête de bulletins favorables récoltés dans les urnes, des prétendants aux petits trônes de la République seraient prêts à prédire le pire pour faire peur et être élus. Ainsi, toute ressemblance avec des personnages existants serait purement fortuite… mais quand même…

*****

Par Pam Fletter

La Seine restera polluée et le maire ne pourra pas se baigner cet été… La république sera déclassée par les agences de notation… La dette de la France atteindra 3 000 milliards d’euros… Le président dissoudra l’Assemblée nationale… Les enfants ne sauront ni lire ni écrire ni compter.

Les services publics seront remplacés par des répondeurs automatiques et des sites internet en maintenance, les hôpitaux supprimeront leurs lits et ne garderont que leur secrétariat, notre armée se retrouvera sans munitions après les avoir distribuées à des pays disparus depuis et le fisc restera le dernier service public en fonction. Bonne nouvelle : il fonctionnera encore mieux !

On dit que l’air chargé de sable du Sahara – et radioactif (par notre faute) – vient du sud et ne saurait tarder. Il est prévu que la tectonique des plaques, désorientées par le réchauffement climatique, creuse un peu plus encore la fosse des Mariannes, libérant des espèces monstrueuses, tapies dans les profondeurs depuis des millénaires et prêtes à dévorer marins et navires avant de gagner les côtes, ivres de sang et de chair humaine.

Divers astéroïdes, quittant leur orbite sans raison, se précipiteront sur la terre et provoqueront des cratères géants et des séismes d’une magnitude jamais égalée, plus forte encore que 100 000 Hiroshima.

Les loups et les ours sibériens se multipliant à foison fondront sur nous en hordes sauvages et sanguinaires pour se mêler aux vampires des Carpates et à la bête du Gévaudan, créant des espèces abominables dont vous serez les seules proies.

Conséquence de la couche d’ozone diminuée (?), le Gange se déversera dans la Loire après avoir fait quitter l’Amour et l’Amazone de leur lit. Le Tage et la Tamise emboîteront le pas.

Les Chinois déclencheront une attaque nucléaire dans le Tarn pendant que les chars russes encercleront le Portugal pour le rayer de la carte avant les Jeux olympiques.

Les punaises de lit mutant génétiquement, mesureront 2 mètres et pèseront 100 kilos.

Les supporter anglais envahiront Paris en détroussant les touristes survivants, semant haine et désolation dans les faubourgs parisiens tout en dévorant l’homme enceint et la femme voilée !

Voilà, mes frères, mes amis, citoyens, mes chers compatriotes, camarades, voilà ce qui adviendra si vous votez RN !!

Déclaration solennelle conjointe d’hommes politiques, des forces de gauche, du centre, de droite, des syndicats, d’autorités religieuses, de l’État profond, de la presse et des médias (subventionnés), des artistes (subventionnés), des sportifs, des intellectuels (subventionnés), des associations (subventionnées).