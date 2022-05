A l’affiche : Ténor

Par Guilhem de Tarlé

Ténor, un film français de Claude Zidi Jr, avec Michèle Laroque (Mme Loyseau, professeur de chant à l’Opéra Garnier), MB14 (Antoine, jeune banlieusard rappeur), Guillaume Duhesme (Didier, le frère d’Antoine), Maéva El Aroussi (Samia, une amie d’Antoine).

Ténor… Je commence à m’inquiéter de moi-même… suis-je en train de me « créoliser », de me « mélenchoniser » ? Voilà que je me surprends à penser du bien de ce film autour du Rapp et de l’opéra, moi qui suis allergique au premier et étranger au second.

Me voilà aussi en train de me « questionner » sur ce déracinement à l’envers d’un jeune banlieusard qui intègre un univers bourgeois de l’art lyrique. J’ai presque éprouvé de l’émotion au final… Au secours… la vieillesse est peut-être effectivement « un naufrage ».

Suis-je en train de me flétrir ou, au contraire, comme le vin, de me bonifier ? j’avais aussi ressenti beaucoup de plaisir l’autre soir sur France 3 à écouter, par hasard, « 300 chœurs » et le ténor Vincent Niclo nous présenter 25 grand airs du répertoire classique.