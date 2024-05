Lire le portail actionfrancaise.net

Comment, quand, pourquoi ?

Chaque jour, dans le menu déroulant bleu, retrouvez les informations sur le mouvement Restauration nationale de l’école d’Action française.

Sur la même ligne, un moteur de recherche par mots-clefs est à votre disposition, qui vous permet la lecture d’articles singuliers. Il vous est donc facile de retrouver les textes des auteurs que vous aimez lire.

En dessous, un premier bandeau, la rubrique « À la une », propose les quatre derniers articles du mouvement, ses communiqués officiels, l’éditorial du directeur politique François Marcilhac – qui donne la ligne politique du mouvement –, ses manifestations nationales, son université d’été, de courtes études menées par des spécialistes du maurrassisme, des informations sur la Famille de France…

Cet espace est destiné à faire comprendre la réalité du mouvement royaliste au jour le jour. De fait, vous pourrez constater là tout le décalage qui existe avec les présentations sournoises qu’en font Médiapart ou France.Info.

Un autre bandeau, agrémenté d’illustrations sur fond jaune, présente les quatre dernières parutions de la « Revue de presse ». Pas n’importe laquelle ! Elle est issue de nos « anciens » passés par la « vieille maison » qui interviennent dans de grands médias ou des blogs reconnus. La force de l’Action française ce sont eux ! Ils constituent sa galaxie informelle. Bien entendu, ils ne sont pas tous là mais, avec eux, vous avez déjà une idée de l’influence de l’école d’Action française.

Si vous comptez parmi les aficionados des réseaux sociaux, il vous suffit d’utiliser les outils qui vous dirigent vers les liens d’accès.

Alors il ne vous reste plus qu’une chose à faire : visiter chaque jour – même le samedi et le dimanche – le portail officiel du mouvement royaliste et pousser vos amis à faire de même afin que chaque semaine ils reçoivent par courriel les différents articles mis en ligne.

Bonne lecture !