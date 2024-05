La doctrine, notre ciment !

L’édifice du mouvement d’Action française, la Restauration nationale repose sur sa construction humaine.

Les murs sont constitués des adhérents – les briques de base – organisés en sections, dont la mission consiste à recruter des sympathisants, les faire adhérer puis les former pour en faire des militants. Les sections sont les blocs opérationnels du mouvement. Elles sont structurées en fédérations régionales qui pilotent leurs opérations.

L’ensemble est soutenu par cinq arcs-boutants que sont les pôles communication, formation, BNJ, sécurité et administratif.

Le faîte de l’édifice est le secrétaire général qui coordonne le tout.

L’ensemble des constituants de l’édifice royaliste est cimenté par la doctrine de l’école de pensée d’Action française.

Il n’y a, à « droite », que deux écoles de pensée et elles sont bien distinctes ! La Nouvelle Droite européano-impérialiste qui a égaré les patriotes dans le marécage de la métapolitique et la droite nationalo-royaliste du politique d’abord.

La doctrine politique du nationalisme intégral ne répète pas scolairement les résultats contingents que nos maîtres Charles Maurras et Jacques Bainville ont obtenus par la méthode de l’empirisme organisateur avant 1945 et Pierre Boutang et Pierre Debray jusqu’à l’an 2000, elle l’enrichit des problématiques du temps présent (immigration, écologie, souverainisme, wokisme, islamo-gauchisme, populisme…), sans appauvrissement doctrinal teinté de confusionnisme. C’est le travers dans lequel est entrée l’école marxiste en pratiquant un jeunisme sommaire excluant toute réflexion. La leçon à tirer de la dérive trotskisme c’est que la mise au rancart de la pensée critique s’est accompagnée d’un confusionnisme abolissant les repères, dans la confusion des sentiments où les actes priment et non plus le projet politique. On veut détruire, un point c’est tout. La fièvre supplante le savoir raison garder et l’on répond à la complexité de l’époque par l’ultra-simplification faisant appel au simple affect.

Chaque adhérent peut/doit donc prendre connaissance de cette doctrine… Comment ?