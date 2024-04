Le Petit Marquis Poudré

Par Guy Adain

Surnommé ainsi par Laurent Fabius… alors qu’il n’a pas inventé la poudre, ou alors celle de Perlimpinpin…

Vouloir interdire à la Russie de « gagner cette guerre », il faut être bien présomptueux pour oser le prétendre… Promettre la foudre quand on n’a pas la poudre, c’est bien spécieux ! La France manque de poudre ainsi que le disent depuis quelques jour les médias dans lesquels nous pouvons lire : « Production d’obus : comment la France fait face à la pénurie de poudre », « Pourquoi la France subit une pénurie de poudre pour la production d’obus », « mais pourquoi y a-t-il une pénurie de poudres ? »…

Le Covid a fait naître le présentiel et le distanciel ; nous entrons dans l’aire du distanciel et de la poudre aux yeux. On a les obus, les canons mais pas la poudre qui va avec !

On va peut-être pouvoir poudrer partiellement l’Ukraine à la peau sèche, mais que ferons-nous si demain nous avions besoin de la poudre ?!?

Avouer au Bon Peuple de France que nous manquons de poudre, quand « en même temps » des Black-Blocs n’en manquent pas pour armer leurs mortiers d’une belle et bonne poudre noire… Ce n’est pas le plus rassurant.

Et pourtant, trouver de la poudre républicaine n’est pas si difficile, il suffit de « traverser la rue ».

J’ai bien une solution, mais elle ne plaira pas, on va la juger anti-laïque : ce serait prier sainte Barbe !

Sans doute serions-nous bien inspirés de promettre aux Ukrainiens de leur livrer de la poudre de paix et de fabriquer pour notre usage personnel de la poudre à canon ! Parce que, comme dit la chanson : « Ça sert à quoi les frites si t’as pas les moules » ?

À la place du « Petit Marquis Poudré » qui risque de nous mettre le feu aux poudres, plaçons à notre tête un Père de France, lucide et clairvoyant, qui voit et pense France au lieu de songer Europe !

Et que lui prenne la « Poudre d’escampette » !