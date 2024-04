Lettre du Prince

Retour sur le congrès de la Restauration nationale-Action française. Monseigneur le Comte de Paris nous avait adressé ce message d’encouragement qui constitue pour notre mouvement un beau et royal témoignage de confiance. C’est avec plaisir que nous le publions à l’intention de notre fidèle public royaliste et Français en cette octave de Pâques qui est un temps de résurrection et d’espérance.

Le 15 mars 2024

Chers amis,

Je sais que vous êtes aujourd’hui en séance de travail pour réfléchir aux conditions et solutions nécessaires au redressement de la France qui s’enfonce chaque jour un peu plus dans une décadence tragique et une bouleversante déliquescence.

Merci de méditer, comme vous le faites, aux causes, conséquences et remèdes à ces malheurs. Vous avez raison de poursuivre ces études, d’approfondir les idées de salut public et de vous former avec constance aux moyens qui devront un jour, naturellement s’imposer pour redonner à notre beau pays la place qu’il a malheureusement perdue. La France n’est, à l’évidence, plus gouvernée. Elle ne pourra, pour son salut, que renouer avec ses institutions naturelles. Je connais votre énergie et votre détermination, et une fois encore je vous félicite.

Sachez que vous pouvez compter sur mon engagement pour continuer à assumer les obligations de ma charge. C’est avec une fermeté toujours intacte que je continue, en ma qualité de chef de la Maison de France, à mettre en œuvre les devoirs que m’impose l’Histoire. Votre fidélité m’est une aide précieuse.

J’espère que nous pourrons prochainement nous rencontrer, comme je le fais avec certains d’entre vous, pour échanger et nous entretenir de toutes ces questions.

Je reste votre affectionné,