Campagne de Russie

Par Guy Adain

Napoléon l’a déjà faite avec les résultats que l’on sait ! Et nous étions nombreux dans la Grande Armée !

La Russie est un grand pays et humilier les Russes en déclarant que « la Russie ne doit pas gagner cette guerre ! » est une faute grave et une injure à tout le Peuple russe.

Certes, notre président ne parle que d’envoyer des soldats en Ukraine, mais c’est déjà une déclaration de guerre à la Russie. On peut pratiquer la « politique de la canonnière » quand on est sûr d’être infiniment supérieur à l’adversaire, et même comme ça la victoire n’est pas acquise !

Bien sûr, il ne devrait pas s’agir pour nous, Français, de prendre parti pour l’un ou l’autre des belligérants ; nous ne devrions parler que de négociations, de trêve, d’armistice, de paix !

Russes et Ukrainiens sont nos frères, et notre rôle ne devrait se borner qu’à instaurer la « Paix des Braves » !

Que déjà les obus qui tuent des Russes soient tirés par des canons français Caesar ne soit pas très glorieux… n’en rajoutons pas et évitons de mettre les pieds dans le plat et de fouler le sol ukrainien avec nos gros sabots ; ce qui serait considéré par les Russes comme une agression caractérisée !

Notre honneur, serait de prêcher la paix et de l’obtenir, mais pour cela, il faudrait ne pas avoir en tête comme objectif les prochaines élections européennes !

Il faudrait regarder loin devant… avec une vision royale !