Contrôler pour mieux faire penser…

Par Guy Adain

Le contrôle de la pensée, voilà une arme redoutable qui, bien utilisée contre un adversaire potentiel, donne la victoire à… presque tous les coups.

Faire en sorte que « l’autre, les autres »… obéissent aveuglement au Contrôleur, persuadés de penser par eux-mêmes.

Ainsi en France, dans cette funeste République qui nous domine, les Contrôleurs de Pensée dirigent le pays avec leur idéologie de Gauche encore soixante-huitarde héritée de 1789 !

Quand un parti se nomme Renaissance, il faut comprendre qu’il souhaite restaurer l’esprit des Sans-culottes, en assurant au Bon Peuple que… ça ira, ça ira, ça ira !

D’un côté, la majorité des Français, persuadés que nos gouvernants sont à la hauteur, leur font… relativement confiance.

Ils parlent bien, avec plein de mots que personne ne comprend, ils impressionnent et font avaler qu’eux seuls sont à même de diriger la France, avec comme profession de foi la détestation de tout ce qui est national et en particulier les rassemblements…

Se nommer Renaissance quand on constitutionnalise l’avortement et légalise l’euthanasie est assez paradoxal ; mais le CP (Contrôleur de Pensée) a donné son aval, c’est moral et c’est bien !

Nos pensées sont sous contrôle et la vérité est détenue par les « Ayants-raison » !

Alors deux France cohabitent : celle d’en-haut, forte de son intelligence artificielle, et nous, la France du bon sens populaire… celle qui ne voit bien qu’avec le cœur ! (sic)

Les Français Moyens et les Français Populos feront la masse des consommateurs.

Ils pensent ce qu’on leur dit de penser, ils sont dociles et moutonniers, mais pas bêtes pour autant, car ils ne croient en fait rien de ce qu’on leur raconte et n’en font finalement qu’à leur tête : des Gilets Jaunes, aux Agriculteurs…

Sans le dire, ils se souviennent que… la France hier avait un Roi et que labourage et pâturage étaient les deux mamelles de cette Belle France !