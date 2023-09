Natacha Polony : « Des Ukrainiens derrière l’explosion de Nord Stream 2 ? Une hypothèse très plausible »

Au terme d’une investigation minutieuse, des journalistes allemands ont avancé qu’un commando ukrainien était à l’origine de l’explosion du gazoduc Nord Stream 2, le 26 septembre 2022, qui reliait la Russie et l’Allemagne. Une piste convaincante, selon Natacha Polony, directrice de la rédaction de « Marianne ». Jusqu’à un certain point cependant : car les enquêteurs semblent aussi avoir à coeur de dédouaner les États–Unis et le pouvoir ukrainien.

On a du nouveau sur Nord Stream 2. Souvenez-vous : il s’agit du gazoduc qui a doublé Nord Stream 1, le premier gazoduc passant par la mer Baltique pour envoyer du gaz russe jusqu’en Allemagne. Nord Stream 2 a explosé il y a un an. Immédiatement, on avait entendu des commentaires tels que : « on ne sait pas », « soyons prudents », « mais quand même, quelle honte, les Russes, d’avoir fait ça »… Depuis, d’autres hypothèses ont fleuri dans l’indifférence générale, ce qui est curieux. Cette infrastructure, mise en place après des années de travaux et appartenant conjointement à la Russie et à l’Allemagne – un pays européen – a tout à coup explosé par une barbouzerie. C’est un évènement considérable, et tout le monde s’en fichait.

La suite