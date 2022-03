Anne-Laure Bon­nel était incon­nue au bataillon du grand public et elle com­mence à se faire un nom, même s’il sent le soufre dans les cénacles de la bien-pen­sance. Être citée en exemple par le ministre des Affaires étran­gères russe Ser­gueï Lavrov n’est sans doute pas un bon canal de publicité.

Il faut bien recon­naître que ses images et ses com­men­taires dérangent. Elles montrent ce que nul ne vou­lait voir. Des Ukrai­niens offi­ciels, revê­tus de l’onction du Maï­dan et dès lors adu­lés par l’Europe, et qui se livrent depuis 2014 à une guerre dans le Don­bass, avec des exac­tions contre leur propre popu­la­tion civile. Si ces faits sont avé­rés, ils violent ain­si les accords de Minsk. Sauf que les médias fran­çais aux­quels ils étaient des­ti­nés n’ont pas jugé per­ti­nent de les dif­fu­ser. Comme pour le Yémen, par exemple, il convien­drait de détour­ner le regard pour lais­ser les bour­reaux mas­sa­crer en paix, peut-être avec des armes que nous pro­dui­sons et ven­dons. Ou comme pour le silence gêné autour des per­sé­cu­tions des chré­tiens d’Orient et des Yézi­dis, ces simples variables d’ajustement d’enjeux géo­po­li­tiques qui les dépas­saient : pétrole, riva­li­tés laïcs contre reli­gieux, sun­nites contre chiites ou arabe contre persan.

