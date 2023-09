Immigration : selon un rapport de l’Institut Montaigne, « la France va changer »

« La vérité, c’est pas mangeable », disait Louis-Ferdinand Céline. Le tsunami migratoire qui emporte la France finit tout de même par émerger de l’incroyable chape de plomb vissée sur l’opinion publique par les médias de masse français et les responsables des partis de gouvernement pendant des décennies. Dernier à se pencher sur le phénomène, l’Institut Montaigne vient de publier une étude intitulée Démographie en France : conséquences pour l’action publique de demain. Un rapport clair, à quelques semaines du débat sur la loi en préparation.

Pour une fois, pas de faux-semblants, d’idéologie à la Hervé Le Bras et autres sociologues à la crédibilité plus qu’entamée. « La France va changer, explique le court résumé du rapport. […] Dans les premières décennies du siècle, sa population ne croîtra sans doute que par l’immigration. » L’auteur, Bruno Tertrais, expert associé à l’Institut Montaigne et directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, admettait déjà l’importance de la démographie dans l’avenir d’un pays dans son livre Le Choc démographique (Odile Jacob, 2020).

