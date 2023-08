La chronique de Philippe Lallement

Vulgarisation n°31

L’expérience écolo-maurrasso-salazariste

Il faut constater une différence entre les trois volets de l’écologie politique de Jean IV présentés le 4 juillet 2023 (environnement, social, économique) et le triptyque du projet d’écologie politique présenté par l’Action française (enracinement, terroirs, décroissance) à l’été 2019. Rien d’incompatible, aucune divergence entre Monseigneur et les travaux des meneurs écologistes de la génération AF2.0, Françis Venciton et Enzo Sandré, mais bien des nuance relevant de sensibilités.

A y regarder de près nous trouvons le même souci des dangers de la croissance illimitée. La même conscience des excès d’une économie de gaspillage, de la démesure des techno-sciences et de la nécessité d’une décroissance. Ou plutôt d’une Alter-croissance, dit Venciton, c’est à dire d’une autre croissance, mais est-ce concevable ? Peut-on échapper à la fuite dans la croissance illimitée?

En tout cas le laboratoire politique de l’histoire nous rappelle que ce fut, non seulement concevable mais bel et bien réalisé par l’expérience à laquelle on ne fait jamais référence, celle du Portugal salazariste entre 1932 et 1968, poursuivi par Caetano jusqu’en 1974.

Les démocrates un peu instruits vous expliqueront hypocritement que ce ne fut là que vieilleries catholico-agrairo-autarcique. Et pourtant cette « vieillerie » réalisa le rêveécologiste d’anticonsommation. Bien sûr, maurrassophobie oblige, le politiquement correct évite de l’évoquer car des pans entiers du maurrassisme furent incarnés « étatiquement » par le salazarisme… politiquenaturelle , état fort et modèle corporatiste « auto-dirigé »..

Ce dernier ouvre des pistes de réflexion demandées par le Prince. L’ Etat Nouveau Corporatiste permit au Portugal de se libérer de la tutelle étrangère – anglaise pour ne pas la nommer –, d’éviter la mainmise de la Finance, celle de la technocratie progressiste et surtout, chose méconnue, de négocier en douceur, sans heurt, au pas du paysan d’Occident, la transition d’une économie agraire vers une société industrielle non agressive et sans gaspillage. En 1974 lorsqu’éclata le putsch démocratique des militaires communistes, le Portugal disposait d’un tissu de 2.432 organisations corporatives. La moitié était autogérée par les travailleurs ruraux, les « Casas do Povo ».

Les corporations portugaises furent balayées en 1974 par la révolution des capitaines communistes. Comme elles le furent en France en 1791 par la déconstructrice loi « Le Chapelier ». Elle est là… la démocratie, la vraie, la chose, pas le mot comme disait Maurras.

C’est un impératif, il faut reconstruire la cathédrale France. Le néo-corporatisme, en voilà une piste écologique d’avenir !

