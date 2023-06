Appel à la résistance

La proposition de loi du groupe Liot, visant à abroger le report de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans, a été vidée de sa substance par les députés macroniens, puis par la présidente macronienne de l’Assemblée qui a décidé de la déclarer irrecevable en usant, voire abusant du fameux article 40 de la Constitution. Finalement, après négociations, le groupe Liot a renoncé à présenter son projet de loi, centristes un jour, centristes toujours.

C’est que le président Macron a des comptes à rendre à la finance internationale dont il n’est que la courroie de transmission : la baisse de notation par l’agence Fitch, corrigée par le maintien de Standard and Poor’s a sonné comme un avertissement, d’autant que Standard and Poor’s feint, très explicitement, de considérer le conflit comme terminé, et la réforme des retraites achevée.

Toutefois cette réforme, injuste car ne pénalisant que ceux qui font vivre le pays et dont une large majorité des Français, déjà pressurés par l’oligarchie, ne veut pas, doit être abrogée coûte que coûte.

Nous appelons tous les Français patriotes à s’opposer à cette loi dictée par les oligarchies financières et à remettre en cause radicalement le système politique qui nous a conduit à cette dangereuse soumission de l’Etat aux marchés, alors qu’il est censé nous protéger des prédateurs du mondialisme.

Qui donc a pillé le domaine ? Il faut savoir il est grand temps !