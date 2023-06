Annecy, l’horreur absolue près de chez vous

Six personnes ont été blessées après une attaque au couteau commise dans un parc d’Annecy par un Syrien réfugié réputé en situation régulière en France. Parmi elles, quatre enfants entre 22 mois et 3 ans dont les pronostics vitaux sont engagés.

On nous reprochera d’instrumentaliser ce drame à des fins politiques. Mais quand des choix politiques et idéologiques sont la cause de nos malheurs, doit-on au nom de la bienséance se contenter de verser « dans la dignité » quelques larmes de circonstances en assurant les familles de notre compassion et faire comme si la fatalité qui guiderait notre société était seule responsable de cette dégradation brutale de notre civilisation ?

Nous ne marchons plus aux discours mielleux et hypocrites des donneurs de leçons. Comment un gouvernement digne de ce nom peut-il assumer un tel bilan sans broncher ?

L’Action française invite le peuple Français à rejeter sans appel ceux qui prétendent nous gouverner alors que, travaillant à leur confort, ils organisent froidement notre perte.