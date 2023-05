Dimanche 14 mai, tous à la Jeanne

Par Olivier Perceval

Certains médias très en vue, annoncent en boucle l’interdiction du cortège traditionnel et patriotique en l’honneur de l’héroïne de la nation Jeanne d’Arc, dans le cadre de la fête nationale.

Certains ministres considèrent même que la chose est actée.

A l’heure où nous publions ce message aucune interdiction ne nous a été signifiée par la préfecture de police à Paris avec laquelle nous sommes en lien constant. D’ailleurs qui pourrait sérieusement affirmer que cette manifestation ininterrompue depuis plus d’un siècle, excepté durant les quatre ans d’occupation nazie et le triste épisode il y a 25 ans en marge de l’affaire de Carpentras, qui valut au ministre de l’Intérieur de l’époque Pierre Joxe de se couvrir de ridicule, puisse être interdite.

Comme nous sommes à trois jours de cette fête typiquement française, nous ne pouvons imaginer que les pouvoirs publics pousseront la malignité à nous interdire de défiler et de déposer une gerbe au plus près de l’évènement. Nous invitons donc tous les militants et les sympathisants, ainsi que tous les patriotes Français et les catholiques qui voient en Jacques d’Arc un symbole de la souveraineté et de l’indépendance de la France, et quant aux royalistes que nous sommes, celle qui a légitimé la continuité dynastique en conduisant le dauphin à Reims, à se mobiliser spécialement cette année pour le redressement de la France.

Vive Jeanne, vive le roi.