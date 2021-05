Après trois jours d’interruption pour Pen­te­côte, nous rou­vrons, ce mar­di, les publi­ca­tions de Je Suis Fran­çais sur ces pho­tos de l’hommage que l’Action fran­çaise d’Avignon – sur­tout des jeunes – a ren­du same­di der­nier à Jeanne d’Arc.

Le sym­bole mobi­li­sa­teur des volon­tés et des espé­rances natio­nales et royales conti­nue d’opérer aujourd’hui comme en d’autres époques où notre patrie s’est trou­vée mena­cée dans son exis­tence même. Ce sym­bole puis­sant réveille tou­jours les patrio­tismes anciens et davan­tage encore celui des plus jeunes dont l’avenir est à défendre. Sur le sym­bole de Jeanne d’Arc, l’Action fran­çaise mobi­lise par­tout en France, à Paris comme en province.

On peut pen­ser aus­si que la grande figure de la Sainte de la Patrie – figure qui sauve dans l’extrême péril – s’impose comme trans­cen­dante aux démons­tra­tions, aux ana­lyses poli­tiques ration­nelles et avec plus de force.

