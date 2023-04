Immigration : les premiers titres de séjour à titre économique explosent

L’Immortel Fontenelle (1657-1757) écrivait : « Il est certain, et les peuples s’en convaincront de plus en plus, que le monde politique, aussi bien que le physique, se règle par nombre, par poids et mesures » (Éloge à Montmort). En d’autres termes, toute décision politique doit être nourrie et motivée par une impulsion pragmatique. Mais si le peuple français est de plus en plus préoccupé par la question migratoire, les gouvernants rechignent à se saisir de la question. Le 30 mars dernier, l’INSEE publiait une grande étude consacrée aux « Immigrés et descendants d’immigrés ». Les chiffres sont sans appel : sur trois générations, l’immigration concerne 19 millions de personnes, soit près d’un tiers de la population française !

Quels motifs pour la délivrance des titres de séjour ?

Entre 2007 et 2021, dans toutes les catégories concernant la délivrance d’un premier titre de séjour – excepté le motif « familial », stable sur quatorze ans –, les chiffres connaissent une augmentation exceptionnelle. Pour la seule immigration économique, la France connaît une augmentation de plus de 207 %, passant de 11.751 migrants économiques, en 2007, à 36.095, en 2021. Deuxième augmentation des plus significatives, celle pour motif « humanitaire », qui enregistre une croissance de plus de 157 % sur la même période. De 15.445, en 2007, les immigrés obtenant un titre de séjour pour la première fois avec ce motif étaient 39.660 en 2021.

