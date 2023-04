Ce management anglo-saxon toxique qui a gangrené nos entreprises

Pourquoi parler aujourd’hui du Management totalitaire (Albin Michel), enquête inédite très fournie de la journaliste de Marianne Violaine des Courières ? D’abord parce qu’il apparaît clairement que ce sujet n’est pas étranger au mur de méfiance qui s’est construit entre les entreprises et les salariés français, aujourd’hui vent debout contre la réforme de retraites. Ensuite parce que la façon dont notre Président traite la start-up nation France relève pour une grande partie de ce management totalitaire dont a accouché le capitalisme anglo-saxon qui, peu à peu, chez nous, a pris le pas sur la « culture capitaliste sociale qui, jusqu’à présent, faisait l’honneur des grandes société du CAC 40 ». La désindustrialisation, en faisant la part belle au secteur tertiaire, en a été le catalyseur : « On n’évalue plus le salarié selon son savoir-faire, ses compétences et ses actes, mais selon son comportement et ses particularités cognitives. » C’est le wokisme managerial : le salarié vaut moins par ce qu’il fait – qui, dans une économie financiarisée, ne peut être aussi objectivement évalué que dans une économie à forte dominante industrielle – que par ce qu’il est. Il n’est pas étonnant que ces techniques aient mis plus de temps à éclore dans nos pays latins catholiques, car elle s’inspirent de l’éthique protestante : la prédestination et la foi avant les œuvres. Tout cela se traduit « par une implacable sélection entre les forts et les faibles, entre les charismatiques et les timides, entre les empathiques et les asociaux » : « Les évaluations comportementales, les méthodes de management psychologisantes et l’infantilisation des personnes réduisent le libre-arbitre des employés. Au point de ne plus savoir penser par eux-mêmes. Au point d’accepter d’être des exécutants au service d’une institution qui pourrait les évincer à leur tour, au moindre faux pas. »

