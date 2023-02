Bienvenue au système de pensée unique promu par la nouvelle technologie d’intelligence artificielle.

Vous avez certainement entendu parler de Chat GPT (un câble…), ce système d’intelligence artificielle capable de faire des devoirs sans fautes à la place des étudiants. Eh bien croyez-moi, il coulera encore beaucoup d’eau sous les ponts et beaucoup de vin dans nos verres avant que ce Chat nous apprenne quelque chose sur Maurras. Je lui ai posé deux questions innocentes sur Martigues, et vous trouverez ses réponses, aussi convenues que consternantes :

« Quels sont les grands hommes qui ont marqué la ville de MARTIGUES ?

Martigues est une ville française située dans les Bouches-du-Rhône, et elle a connu plusieurs personnalités importantes au fil des siècles. Cependant, il n’y a pas de liste exhaustive de ces personnalités, car cela dépendra des critères d’importance utilisés. Voici cependant quelques personnes qui ont marqué Martigues :

• Léopold Massoni : il était un peintre et sculpteur français né à Martigues en 1865. Il est

connu pour son style unique qui combinait des éléments de l’art nouveau et de l’art déco.

• Léon Sari : il était un peintre français né à Martigues en 1910. Il est surtout connu pour ses peintures à l’huile et à l’aquarelle représentant des scènes de la vie quotidienne en Provence.

• Jean-Luc Roudaut : il est un écrivain français né à Martigues en 1949. Il est surtout connu pour ses romans sur la vie en Provence, qui ont été largement salués par la critique.

Ce ne sont là que quelques exemples, et il y a certainement d’autres personnalités importantes qui ont marqué Martigues dans d’autres domaines, tels que la politique, les sciences, etc. »

Martigues est une ville située dans le sud de la France qui abrite plusieurs monuments et bâtiments intéressants. Voici quelques-uns des plus remarquables :

1. Église Saint-Pons : Cette église gothique est située au cœur du vieux Martigues et est un exemple de l’architecture médiévale de la région.

2. Le Château d’eau : Ce bâtiment emblématique est situé sur les bords du canal de Caronte et est considéré comme l’un des plus beaux exemples d’architecture industrielle de la ville.

3. Le Musée de Martigues : Ce musée est dédié à l’histoire et à la culture de Martigues et abrite des collections d’art, d’archéologie et d’ethnologie.

4. Le Jardin des Sens : Ce jardin botanique est situé sur les bords du canal de Caronte et offre une vue panoramique sur la ville.

5. Le Port de Martigues : Ce port de plaisance est un lieu de promenade populaire pour les habitants et les touristes, et offre une vue imprenable sur le canal de Caronte et les

montagnes environnantes.

Ces monuments et bâtiments sont des témoins importants de l’histoire et de la culture de Martigues, et sont incontournables pour les visiteurs de la ville. »

Les IA publiquement accessibles sont lourdement censurées dès leur création depuis quelques déboires amusants avec des précédentes, qui étaient devenues selon les questions posées racistes ou carrément nazies.

C’est un peu comme avec un journaliste un peu de mauvaise foi ou un enseignant de l’UNSA, Il faut insister, et la réponse tant attendue arrive avec réticence, nantie de sa petite clausule obligatoire :

L’IA cite André Suarez, Henri Bosco, Blaise Cendrar ou Réné Chard, ayant séjourné à Martigues ou cité le bourg dans leurs ouvrages, mais rien sur Maurras qui y est né, a vécu sa jeunesse et est retourné régulièrement pour des séjours dans sa belle et vieille maison.

Quand on pose la question : « Et Maurras ? » le robot « intelligent » finit par concéder son existence à Martigues, mais tout de suite met en garde la personnalité controversée de l’homme politique et sa proximité avec l’extrême droite.

Ceci dit c’est déjà bien, j’ai essayé de générer des trucs comme « a portrait of the French writer Charles Maurras with many cats » chez Dall-e, l’équivalent de chatgpt pour générer des images par IA, il ne connaît visiblement pas du tout Maurras (et vraiment ne le connaît pas, car quand on parle de Mahomet ou d’Hitler, ça fait une erreur qui explique que non, ce n’est pas autorisé parce que ça peut offenser) …

Rapporté par Philippe KAMINSKI

