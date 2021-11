Le pré­sident fran­çais Emma­nuel Macron et le Pre­mier ministre croate Andrej Plen­ko­vic ont acté jeu­di à Zagreb la vente de 12 avions de com­bat Rafale d’oc­ca­sion à la Croa­tie, pour envi­ron un mil­liard d’eu­ros. Les six pre­miers Rafale seront livrés entre le troi­sième tri­mestre 2023 et début 2024, les six autres avant le prin­temps 2025.

Encore un suc­cès pour le Rafale. Le pré­sident fran­çais Emma­nuel Macron et le Pre­mier ministre croate Andrej Plen­ko­vic ont acté jeu­di à Zagreb la vente de 12 avions de com­bat d’oc­ca­sion à la Croa­tie, pour envi­ron un mil­liard d’eu­ros. Lors d’une séance de signa­ture, les deux diri­geants ont signé un par­te­na­riat stra­té­gique, puis le ministre de la Défense croate a signé deux contrats rela­tifs à l’a­vion avec son homo­logue fran­çaise Flo­rence Par­ly et le PDG de Das­sault Avia­tion, fabri­cant du Rafale.

La suite