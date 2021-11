Mieux prendre en compte « les nou­velles confi­gu­ra­tions fami­liales », tel est l’un des objec­tifs de ce rap­port des dépenses socio-fis­cales en faveur de la poli­tique fami­liale, publié le 8 novembre der­nier. Cette enquête menée par l’inspection géné­rale des finances (IGF) et celle des affaires sociales (IGAS) invite donc à concen­trer davan­tage les efforts sur les familles mono­pa­ren­tales et, par consé­quent, trans­for­mer le dis­po­si­tif socio-fiscal.

Par­mi les mesures pro­po­sées, cette mis­sion recom­mande de « sup­pri­mer la réduc­tion d’impôt pour frais de sco­la­ri­té des enfants sco­la­ri­sés dans le pri­maire et le secon­daire ». Cette réduc­tion d’un mon­tant de 61 euros par enfant fré­quen­tant un col­lège, 153 euros par enfant fré­quen­tant un lycée d’enseignement géné­ral et tech­no­lo­gique ou un lycée pro­fes­sion­nel, et 183 euros par enfant sui­vant une for­ma­tion d’ensei­gne­ment supé­rieur est actuel­le­ment accor­dée dans tous les cas, sans condi­tions de res­sources des parents. Si la pro­po­si­tion de sup­pri­mer cette réduc­tion d’impôt était rete­nue, elle péna­li­se­rait d’emblée toutes les familles. Après la réduc­tion du pla­fond du quo­tient fami­lial de 2.000 à 1.500 euros, et les allo­ca­tions fami­liales désor­mais modu­lées en fonc­tion des reve­nus, ce sont donc à nou­veau les classes moyennes et les familles tra­di­tion­nelles qui se trou­ve­raient péna­li­sées et contraintes à déga­ger de nou­veaux moyens.

La suite