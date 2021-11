(Une valeur de la Répu­blique ?) d’après un ano­nyme des réseaux sociaux.

Le pré­sident Macron vient de nous infor­mer de l’obligation de la troi­sième dose, cela veut-il dire que nous sommes condam­nés au rap­pel tous les six mois à vie ?

Le Passe sani­taire devait être levé le 15 novembre, main­te­nant il est recon­duit sans grand espoir de le voir dis­pa­raitre avant long­temps, ce qui signi­fie que notre pays est cou­pé en deux défi­ni­ti­ve­ment, d’un côté ceux qui ont accès à tous les trans­ports, ciné­mas res­tau­rants musées et autres fan­tai­sies, et les ban­nis, condam­nés à errer en marge de la socié­té. Hol­lande l’avait bien dit que nous allions vers une partition…Mais, Dieu mer­ci, le « gau­lois réfrac­taire » ne perd pas sa gouaille et nous livre de savou­reuses réflexions. (AF)

« De tous les vac­cins que j’ai reçus dans ma vie, comme le téta­nos, la rou­geole, les oreillons, la polio, la ménin­gite, la tuber­cu­lose, etc…

Je n’ai jamais enten­du autant de men­songes et de trom­pe­ries à pro­pos d’un vac­cin qui me dit que je dois por­ter un masque et me tenir à dis­tance socia­le­ment même si je suis com­plè­te­ment vac­ci­né, et que je peux encore contrac­ter ou pro­pa­ger le virus même après avoir été com­plè­te­ment vacciné.

Je n’ai jamais eu à subir de test de dépis­tage alors que j’é­tais en par­faite san­té, sans aucun symptôme.

Je n’ai jamais été sou­doyé par les éta­blis­se­ments pour me faire vac­ci­ner afin de gagner des vacances et/ou des prix en espèces ou de gagner des points de fidélité.

Je n’ai jamais eu à m’in­quié­ter de pro­blèmes car­diaques, de troubles neu­ro­lo­giques, de caillots san­guins et mal­heu­reu­se­ment plus encore ! Je n’ai jamais eu à m’in­quié­ter de la mort.

Je n’ai jamais été MENACÉ par l’u­ti­li­sa­tion de la FORCE par le gou­ver­ne­ment, les employeurs, les forces de police et l’ar­mée pour un vac­cin, comme on peut le voir à l’étranger.

Je n’ai jamais été jugé par mes amis ou mes parents si je ne le pre­nais pas. Je n’ai jamais été vic­time de dis­cri­mi­na­tion pour les voyages ou d’autres ser­vices régu­liers au point de ne pas pou­voir ache­ter ou vendre sans lui.

Les vac­cins que j’ai énu­mé­rés plus haut ne m’ont jamais dit que j’é­tais une mau­vaise per­sonne si je ne les pre­nais pas, ou même si je les pre­nais, d’ailleurs.

Je n’ai jamais vu un vac­cin qui mena­çait les rela­tions entre les membres de ma famille et/ou mes amis proches au point de détruire mes rela­tions avec eux.

Je n’ai jamais vu un vac­cin uti­li­sé à des fins politiques.

Je n’ai jamais vu un vac­cin néces­si­tant une publi­ci­té de masse et une pro­mo­tion 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur tous les médias connus par toute l’humanité.

Ensuite, il y a le mélange de dif­fé­rentes marques de vac­cins et le fait de se faire dire qu’on peut le faire un jour et qu’on ne peut pas le faire le len­de­main (à l’étranger).

Je n’ai jamais vu un vac­cin mena­çant le gagne-pain de quel­qu’un, ain­si que la sup­pres­sion de son emploi.

Je n’ai jamais vu un vac­cin qui per­mette au consen­te­ment d’un enfant de 12 ans de sup­plan­ter celui de ses parents (ce seul exemple me sidère).

Enfin, après tous les vac­cins que j’ai énu­mé­rés ci-des­sus, je n’ai jamais vu un vac­cin comme celui-ci, qui dis­cri­mine, divise et juge une socié­té. Tant d’in­for­ma­tions à son sujet sont cen­su­rées, sup­pri­mées et reti­rées de l’In­ter­net et des médias grand public.

Tant de méde­cins, de pro­fes­sion­nels de la san­té, de poli­ciers et de scien­ti­fiques sont cen­su­rés et n’ont pas le droit de s’ex­pri­mer ou de poser des ques­tions légi­times lorsque ce qui est auto­ri­sé ou non n’a pas de sens ! En par­ti­cu­lier lorsque cela pro­vient des médias grand public.

Je n’ai jamais connu de vac­cin qui ait per­mis à toutes les socié­tés phar­ma­ceu­tiques qui le fabriquent d’être exemp­tées de toute res­pon­sa­bi­li­té en cas de décès, alors qu’au­cune assu­rance vie ne le cou­vri­ra. C’est un vac­cin puis­sant, les gars ! Il fait toutes ces choses, et pour­tant, il ne fait PAS la seule chose qu’il est cen­sé faire, c’est-à-dire COMBATTRE CETTE PANDEMIE. »