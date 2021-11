Bijou de tech­no­lo­gie, ce satel­lite doit per­mettre au pays de « cré­di­bi­li­ser l’en­semble de son outil mili­taire, de même que sa capa­ci­té indus­trielle », après l’hu­mi­lia­tion don­née par l’Aus­tra­lie, quand elle a renon­cé à un immense contrat de sous-marins fran­çais au pro­fit de sub­mer­sibles amé­ri­cains.



Un nou­veau satel­lite fran­çais dans les cieux. L’Hexa­gone a pla­cé same­di 23 octobre en orbite un satel­lite de com­mu­ni­ca­tion mili­taire pré­sen­té comme un bijou de tech­no­lo­gie et un pilier de sa sou­ve­rai­ne­té, témoin par­mi d’autres que les ten­sions géo­po­li­tiques s’ex­portent désor­mais jusque dans l’es­pace.

La fusée Ariane 5 a décol­lé de Kou­rou, en Guyane, en empor­tant le satel­lite 4A du pro­gramme Syra­cuse, qui per­met­tra aux armées fran­çaises déployées aux quatre coins du globe de com­mu­ni­quer à haut débit et en toute sécu­ri­té depuis des relais au sol, aériens, marins et sous-marin. La mis­sion s’est ache­vée avec suc­cès 38 minutes et 41 secondes après le tir.

« Syra­cuse 4A est conçu pour résis­ter aux agres­sions mili­taires depuis le sol et dans l’es­pace ain­si qu’au brouillage », a expli­qué à l’AFP le colo­nel Sté­phane Spet, porte-parole de l’ar­mée de l’Air et de l’Espace.

Il est équi­pé de moyens de sur­veillance de ses abords proches et d’une capa­ci­té de dépla­ce­ment pour échap­per à une agres­sion, un risque réel. En juillet 2020, le com­man­de­ment spa­tial amé­ri­cain avait accu­sé Mos­cou d’a­voir « conduit un test non-des­truc­teur d’une arme anti­sa­tel­lite depuis l’es­pace ». Et en 2017, le « satel­lite-espion » russe Louch-Olympe avait déjà ten­té de s’ap­pro­cher du satel­lite mili­taire fran­co-ita­lien Athe­na-Fidus.



Ultime per­for­mance, S4 est pro­té­gé contre les impul­sions élec­tro-magné­tiques qui résul­te­raient d’une explo­sion nucléaire, a indi­qué à l’AFP Marc Finaud, expert en pro­li­fé­ra­tion des armes au Centre Poli­tique de Sécu­ri­té de Genève (GCSP). « C’est le scé­na­rio de l’ul­time aver­tis­se­ment, en cas d’é­chec de la dissuasion ».

Un pro­gramme à quatre mil­liards d’euros

Le pro­gramme Syra­cuse repré­sente un inves­tis­se­ment total de quelque 4 mil­liards d’eu­ros. La qua­trième géné­ra­tion mul­ti­plie­ra par trois le débit de com­mu­ni­ca­tions de S3. La Direc­tion géné­rale de l’ar­me­ment (DGA) s’est enga­gée avec Tha­lès à hau­teur de 354 mil­lions d’eu­ros et avec Air­bus pour 117 mil­lions pour le seul Syra­cuse 4.



« Il y a une loi presque mathé­ma­tique d’aug­men­ta­tion régu­lière des volumes de data », sou­ligne le colo­nel Spet, citant les besoins géné­rés par les sys­tèmes de com­man­de­ment, la repré­sen­ta­tion des situa­tions tac­tiques du ter­rain, la vidéo (venant par exemple des drones Rea­per déployés au Sahel). Ou encore le trai­te­ment en temps réel de la data venue de plu­sieurs endroits de la pla­nète. A terme, la France dis­po­se­ra de 400 sta­tions capables de com­mu­ni­quer avec S4 depuis le sol, un aéro­nef, un navire ou un sous-marin, selon la DGA.



Or la dis­sua­sion nucléaire fran­çaise repose très lar­ge­ment sur ses sous-marins, rap­pelle Marc Finaud, expert en pro­li­fé­ra­tion des armes au Centre de poli­tique de Sécu­ri­té de Genève (GCSP). « Si un adver­saire est capable de modi­fier, pira­ter, endom­ma­ger les com­mu­ni­ca­tions avec les sous-marins, c’est la fin de la dis­sua­sion », sou­ligne-t-il.

Un outil de cré­di­bi­li­té pour la France

Le déploie­ment du satel­lite, pré­vu de longue date, tombe à point nom­mé alors que Paris pousse son pro­jet de sou­ve­rai­ne­té euro­péenne en matière de défense. La France, qui dis­pose d’es­paces mari­times sou­ve­rains sur toutes les mers du globe, ne peut se pas­ser d’une assise tech­no­lo­gique puis­sante. « Elle a besoin de ce seg­ment là pour mon­trer qu’elle a les moyens de ses ambi­tions », estime Xavier Pas­co, direc­teur de la Fon­da­tion pour la recherche stra­té­gique (FRS) et spé­cia­liste des ques­tions spa­tiales. « Cela cré­di­bi­lise l’en­semble de son outil mili­taire, de même que sa capa­ci­té indus­trielle ».



Quelques semaines après l’hu­mi­lia­tion don­née par l’Aus­tra­lie, qui a renon­cé à un immense contrat de sous-marins fran­çais au pro­fit de sub­mer­sibles amé­ri­cains, fra­gi­li­sant d’au­tant la puis­sance fran­çaise en Indo­pa­ci­fique, le satel­lite S4 redonne une fier­té à la bête bles­sée. « Poli­ti­que­ment, c’est la mise en évi­dence que la France reste une puis­sance peut être moyenne, mais dont l’é­ten­due d’ac­tion reste inter­na­tio­nale », insiste Xavier Pas­co.



Avec ses deux mil­liards d’eu­ros d’in­ves­tis­se­ments annuels dans le spa­tial mili­taire et civil, l’Hexa­gone reste loin du trio de tête : 50 mil­liards pour les États-Unis, 10 pour la Chine et 4 pour la Rus­sie, selon des chiffres de 2020 du gou­ver­ne­ment fran­çais. Mais S4 per­met à la France de res­ter dans le pelo­ton de tête et confirme que Paris par­ti­cipe bien à la course aux arme­ments.



Marc Finaud évoque au pas­sage le risque poten­tiel venant de la « nébu­leuse de hackers, pirates, acteurs cri­mi­nels ou ter­ro­ristes qui pour­raient se lan­cer dans une sorte de guerre des étoiles plus arti­sa­nale ». Quant à la géo­po­li­tique spa­tiale, elle se tend un peu plus chaque année. « On parle de guerre spa­tiale et ce risque-là est admis par tout le monde », sou­ligne-t-il.



Source : https://actu.orange.fr/economie

Source pho­to : Minis­tère des Armées